کمپ دائمی پینگ پنگ بانوان در ایران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد زارع پور بعد از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به آذربایجان شرقی و در دیدار با مدیر کل تربیت بدنی این استان گفت: ایجاد این کمپ می تواند مکان مناسبی برای برگزاری اردوهای دائمی تیم‌های مختلف پینگ پنگ بانوان ایجاد کند.

وی افزود: با ایجاد کمپ یاد شده زمینه حضور مربیان و حریفان تمرینی خارجی بهتری در ایران فراهم می شود که می تواند به رشد کمی و کیفی تنیس‌روی‌میز بانوان و موفقیت‌های بین المللی آن ها شتاب ببخشد.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز همچنین از انعقاد و امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان تربیت بدنی با وزارت آموزش و پرورش در خصوص منسجم نمودن فعالیت های آموزش و پرورش در حوزه پینگ پنگ در هفته آینده خبر داد و گفت: این تفاهم نامه که به امضای آقایان سعیدلو و حاجی بابایی می رسد، زمینه ساز جهش عظیم پینگ پنگ کشور را فراهم خواهد کرد.

به گفته وی طبق بخشی از مفاد این تفاهم نامه، سیاستگذاری تنیس روی میز در 128 هزار مدرسه و مراکز آموزشی توسط فدراسیون تنیس روی میز و اجرای این سیاستگذاری ها توسط وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز همچنین با اشاره به برنامه ریزی این فدراسیون برای راه اندازی نخستین نمایندگی آکادمی بین المللی پینگ پنگ(اشلاگر اتریش) در ایران افزود: توافقات اولیه با مسوولان اتریشی این آکادمی بین المللی صورت گرفته و به زودی نخستین شعبه آن در ایران تاسیس خواهد شد.

زارع پور افزود: راه اندازی آکادمی اشلاگر در ایران یکی از برنامه های فدراسیون پینگ پنگ برای شکوفایی استعدادهای جوانان ایرانی و تشکیل تیمی قدرتمند در رده بزرگسالان است.

وی خاطرنشان کرد: فدراسیون پینگ پنگ ایران برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی در راستای ارتقای سطح پینگ پنگ کشورمان دارد که راه اندازی آکادمی بین المللی پینگ پنگ یکی از این برنامه هاست.

سرپرست فدراسیون پینگ پنگ با اشاره به اینکه فدراسیون جهانی این رشته، ایران را قطب استعدادیابی غرب آسیا و آسیای میانه شناخته است، ابراز امیدواری کرد، راه اندازی آکادمی اشلاگر منجر به رفت و آمد مربیان تراز اول اروپایی شاغل در این آکادمی به ایران شود.

وی از سرمایه گذاری گسترده فدراسیون تنیس روی میز برای آموزش مربیان در سطوح مختلف نیز خبر داد و گفت: تا کنون بخش عظیمی از منابع مالی این فدراسیون به تربیت داوران پینگ پنگ اختصاص یافته که سمت و سوی هزینه این اعتبارات به سوی پرورش مربیان تغییر خواهد یافت.

زارع پور با برشمردن استان های پینگ پنگ خیز، از نبود سالن اختصاصی پینگ پنگ در این استان ها اظهار تاسف کرد و در عین حال گفت: استراتژی پنج ساله توسعه ورزش پینگ پنگ در همه استان ها در دست تدوین است که یکی از شاخص های این استراتژی، ایجاد سالن های اختصاصی است.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز، ‌پتانسیل آذربایجان شرقی در رشته ورزشی پینگ پنگ را فراوان توصیف کرد و افزود:متاسفانه این رشته ورزشی طی سال های گذشته از جایگاه اصلی خود دور شده که باید با همت مسئولان محلی و مساعدت مسئولان ملی این گذشته درخشان احیا شود.

وی توسعه پینگ پنگ همگانی در کنار پینگ پنگ قهرمانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت:آذربایجان شرقی یکی از قطب های صنعت کشور است و با مشارکت صنعتگران می توان بعد همگانی رشته مفرح پینگ پنگ را در این استان توسعه داد.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز آمادگی این فدراسیون و هیات تنیس روی میز آذربایجان شرقی برای تحقق برنامه های توسعه همگانی پینگ پنگ در این استان را مورد تاکید قرار داد.

در این دیدار سیدمحمدشروین اسبقیان، مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی نیز با اظهار تاسف از فاصله گرفتن پینگ پنگ آذربایجان شرقی از جایگاه شایسته خود،‌ بر حمایت تربیت بدنی استان جهت احیای گذشته درخشان این رشته ورزشی در منطقه تاکید کرد.

وی پتانسیل های آذربایجان شرقی در زمینه پینگ پنگ را خوب ارزیابی کرد و گفت:مطابق اظهارات رئیس جمهوری،‌آذربایجان شرقی در همه زمینه ها می تواند رتبه نخست را از آن خود کند که البته مستلزم برنامه ریزی اصولی و احساس مسئولیت دست اندرکاران است.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی به برگزاری جلسات مستمر خود با روسای هئیت های ورزشی اشاره و تصریح کرد: از تمام هیئت های ورزشی خواسته شده است برنامه های پیشنهادی خود را برای تدوین برنامه پنج ساله توسعه ورزش آذربایجان شرقی تهیه و ارسال کنند.

اسبقیان از پینگ پنگ به عنوان رشته ای سالم،‌کم هزینه و زیبا یاد و اضافه کرد: به راحتی می توان بعد همگانی این رشته ورزشی را تحقق بخشید اما این مهم علاقمندی و جدیت مسئولان هیئت تنیس روی میز استان را می طلبد تا نسخه خوبی برای توسعه پینگ پنگ به ویژه در حوزه همگانی پیچیده شود.

در این دیدار که اعضای هیئت رئیسه هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند، ایوب دواتگر ظهیری، ‌رئیس این هیئت گزارش کوتاهی درباره وضعیت این رشته ورزشی در استان ارائه کرد.