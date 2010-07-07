لیگ برتر فوتبال بهترین لیگ کشور در سال جاری بود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی سعید لو عصر چهارشنبه درحاشیه بازدیداز طرح های ورزشی شهرستان اراک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه مسابقات لیگ برتر فوتبال امسال با بهترین برنامه ‌ریزی، کم ‌ترین حاشیه و با دقیق‌ ترین کارشناسی انجام شد که امیدواریم شاهد پیشرفت‌ های هرچه بیشتر فوتبال در جام ملت‌ های آسیا باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تصویب دولت یک درصد از اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌‌ های اجرایی باید به بخش ورزش اختصاص یابد، تصریح کرد: 25 درصد از کل اعتبارات ورزش کشور در بخش ورزش روستایی هزینه می ‌شود که این مهم موجب توسعه ورزش در روستاها شده است.

رئیس سازمان تربیت ‌بدنی با اشاره به توجه ویژه دولت نهم و دهم به بخش ورزش گفت: اعتبارات ورزش کشور در دولت نهم و دهم نسبت به سال‌ های قبل سه برابر افزایش یافته که این میزان افزایش بی ‌سابقه بوده است.

سعیدلو همچنین به مصوبات سفرهای استانی دولت در بخش ورزش اشاره و خاطرنشان کرد: با افتتاح مصوبات سفر اول و دوم هیئت دولت و بهره‌ برداری از پروژه‌ های نیمه تمام سرانه ورزشی کشور به یک مترمربع افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ورزش یک سرمایه‌ گذاری صحیح بوده و هزینه نیست، ورزش آسیب‌ های اجتماعی را کاهش داده و موجب نشاط و شادابی جامعه و افتخارآفرینی در سطح ملی و بین ‌المللی می ‌شود.

رئیس سازمان تربیت‌ بدنی با تاکید بر اینکه در دور سوم سفرها مصوبات اول و دوم تکمیل و مشکلات موجود بر سر راه اجرایی شدن آنها برطرف می‌ شود، گفت: هم ‌اکنون دو هزار و 500 میلیارد تومان طرح ورزشی از مصوبات دور اول و دوم در کشور در حال اجرا است.