به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد مرادی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: حمید جعفری‌ پور، جمیل کر، مصطفی جعفری، وحید ملکی، علی شاملو، وحید ابراهیمی، عبدالناصر پنق، محمد صفر احمدی، مهرداد رجبی، امید حسنی، احمدرضا بلوچی، علی شجیع، احسان امان ‌بای، حمیدرضا گروه‌ ای، سعید آسیابان، علی عزیزآبادی و اسلام قره‌ مشک نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند که باید عصر امروز خود را به سرپرست اردو در محل آکادمی ملی المپیک معرفی کنند.

وی با بیان اینکه دومین اردوی تیم ملی سپک تاکرای آقایان از امروز تا سوم مرداد ماه در تهران برگزار می‌ ‌‌شود، تصریح کرد: تیم ملی سپک‌ تاکرای کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان که پنجم مرداد ماه در تایلند برگزار می ‌شود، آماده می‌ کند.

سرمربی تیم ملی سپک‌ تاکرا با بیان اینکه نخستین اردوی تیم ملی سپک‌ تاکرا در اراک برگزار شد، گفت: تیم ملی ایران از آمادگی کامل برای شرکت در این دوره از مسابقات برخوردار است.

مرادی با اشاره به اهداف بلند مدت انجمن سپک ‌تاکرا بیان داشت: انجمن سپک تاکرا چشم ‌انداز چهار ساله سپک تاکرا ایران را با هدف حضور قدرتمندانه در المپیک آسیایی 2014 در هر دو بخش آقایان و بانوان طراحی کرده است و هدف از این برنامه کسب مدال‌های متعدد در این مسابقات و تبدیل ایران به یکی از قطب‌ های اصلی سپک تاکرا دنیا است.

رئیس انجمن سپک ‌تاکرای استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساماندهی ورزشکاران استان مرکزی در تابستان امسال گفت: تاکنون حدود 100 نفر از علاقه ‌مندان به این رشته در استان ثبت نام کرده و در برنامه‌ های تابستانه این انجمن حضور دارند.