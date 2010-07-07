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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۵۱

اولین شماره فصلنامه فرهنگی "همنشین ستاره ها" در اردبیل منتشر شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: اولین شماره فصلنامه فرهنگی، هنری و ادبی "همنشین ستاره ها" توسط کانون پرروش فکری کودکان و نوجوانان مرکز اردبیل منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، "همنشین ستاره ها" زیر نظر لیلا فرید به عنوان مدیر مسئول و با همکاری مربیان و اعضا فعال این مرکز منتشر شده و حاوی مطالب متنوع از جمله اخبار، گزارش، نوشته های ادبی، تصاویری از برنامه ها و مطالب خواندنی دیگر است.

سلام نشریه به مخاطبین با عنوان "سلام ای ستاره ها"، آثاری از اکرم مداح در خصوص دنیای کودکی، معرفی شخصیتها در قالب نقد ادبی نیما یوشیج پدر شعر نو از مهمترین مطالب این نشریه مرتبط با کودکان و نوجوانان می باشد.

گزارشی از برنامه هفته سلامت در مرکز که با عنوان "سفره سلامتی"، صفحه کارگاه خیال، نقد اشعار سولماز کامرانی و فاطمه مردانه، و معرفی ودود پیشکار مربی باسابقه کانون پرروش فکری استان از دیگر مطالبی است که در اولین شماره این نشریه درج شده است.

این نشریه که هم اکنون از استقبال بی سابقه ای در میان کودکان و نوجوانان استان اردبیل برخوردار شده و کمیاب می باشد، در صفحات خود به روانشناسی رنگها و خصوصیات دوستداران رنگها پرداخته و مطالب جالبی در مورد "ترینها" ارائه داده است.

گزارش روز معلم، مطلبی در مورد دعا، گزارش برنامه گرامیداشت آزادسازی خرمشهر، یک قصه قرآنی با عنوان پرواز، گزارش جشن روز مادر، گزارش مصور به مناسبت روز گل و گیاه، گزارش روز زمین پاک، ضرب المثلهای ترکی با عنوان "آتالارسوزی" از دیگر مطالبی است که اولین شماره این فصلنامه را تشکیل داده است.

اکرم مداح، یحیی یوسفی اصل، آمنه صالحی و هوشنگ صادقی، زهرا پاشایی، فاطمه مردانه، سولماز کامرانی، سمانه قهرمانی و سودا فکور از جمله نویسندگان این نشریه می باشند.
 

کد مطلب 1114258

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