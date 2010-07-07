حوزه هنری "یک حبه قند" و "سیب و سرما" را تولید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن مومنی شریف عصر چهارشنبه در آیین پایانی سمینار فصلی روسای مراکز استانی حوزه هنری در ارومیه ارتقای فعالیت ها و ماموریت های حوزه هنری در سطح کشور با توجه به آغاز دهه چهارم انقلاب را از اولویتهای اصلی این نهاد برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: امسال در کنار تمامی این فعالیت ها توجه به تولید آثار فاخر و مستند در زمینه های مختلف از جمله زندگانی حضرت امام راحل، دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز در دستور کار قرار دارد.

مومنی تاکید کرد: آذربایجان غربی یکی از استان های فرهنگی کشور است و باید فعالیت های حوزه هنری در این استان بیش از گذشته تقویت شود.

وی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی استان و هم مرز بودن با سه کشور، فعالیت در عرصه های بین المللی را از جمله اولویتهای مهم حوزه هنری عنوان کرد و افزود: در آذربایجان غربی زمینه برای فعالیت در این عرصه بیشتر است.

در ادامه این نشست مسائل و مشکلات حوزه هنری استانها مطرح و راهکارهای لازم ارائه شد.

سمینار فصلی روسای مراکز استانی حوزه هنری همه ساله و در هر چهار فصل به میزبانی حوزه هنری یکی از مراکز استان‌ها برگزار می شود که میزبان سمینار تابستانی آذربایجان غربی بود.

این سینمار سه روزه نخستین برنامه از این نوع بعد از انتصاب محسن مومنی به سمت رئیس حوزه هنری کشور است.

دیدار با استاندار آذربایجان غربی از دیگر برنامه های مومنی در ارومیه بود.

استاندار آذربایجان غربی دراین دیدار حوزه هنری را از برکات نظام اسلامی در حوزه فرهنگی و هنری در کشور دانست و افزود: توجه به رشد کیفی برنامه های این حوزه برای اثر گذاری بیشتر در جامعه ضروری است.

وحید جلال زاده در این دیدار بر ضرورت احیای سینماهای استان به عنوان یکی از اماکن مهم فرهنگی جامعه تاکید کرد.