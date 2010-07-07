تقویت حوزه فرهنگ و هنر شهرستان نیر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نعمت سلطانی عصر چهارشنبه در اولین جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان نیر اظهار داشت: امسال باید با اجرای موفق برنامه های فراگیر از جمله اوقات فراغت و طرح هجرت با رویکرد فرهنگی، این حوزه را تقویت کنیم.

وی با بیان ایکه تحقق بسیاری از مطالبات اساسی مردم تنها با رویکرد و کارکرد فرهنگی امکان پذیر است، تصریح کرد: بی شک توجه و توسعه فرهنگی به انتظارات و مطالبات مردم پاسخ خواهد داد.

فرماندار نیر با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت در سفرهای دور سوم اضافه کرد: مصمم هستیم در دور سوم سفر هیئت دولت به استان، اعتبارات ویژه ای برای باز کردن گره های کور توسعه و جهش چشمگیر فرهنگی در شهرستان نی جذب شود.

وی با تاکید بر تاریخ غنی و سابقه مدنیت این شهرستان، نیر را وارث اندیشه های بزرگ در طول تاریخ دانست و افزود: باید با بهره گیری از موسسات و مراکز فرهنگی مردم نهاد، فرهنگ و هنر اصیل و ماندگار نیر در کشور بازکاوی و معرفی شود.

سلطانی به قابلیتها و پتانسیلهای منطقه در زمینه های مختلف اشاره کرد و از گروه های مختلف مردم بویژه نخبگان خواست با ایجاد تعامل با فرمانداری و نهادهای فرهنگی، در جهت توسعه این شهرستان با مسئولین منطقه همکاری بیشتر داشته باشند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت بهره گیری از نیروهای بومی در مدیریت اداری و اجرایی منطقه خاطر نشان کرد: باید با برقراری ارتباط با نخبگان و اندیشمندان و چهره های فعال فرهنگی و اجتماعی از پتانسیلهای موجود در زمینه توسعه نیر بهره گرفت.

این مسئول در پایان از برخی بی مهریها در عرصه ظهور و بروز مدیریت بومی شهرستان انتقاد کرد و متذکر شد: نباید چند نفر انگشت شمار در برابر شکوفایی مدیریت این شهرستان سنگ اندازی کنند.

این جلسه با حضور تعدادی از نخبگان فکری، فرهنگی و دانشگاهی و تنی چند از مسئولین ادارات و نهادهای دولتی شهرستان نیر در محل فرمانداری نیر تشکیل شده بود .