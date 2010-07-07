65 درصد از روستاهای استان مرکزی راه آسفالته دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هوشنگ بازوند عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: جمعیت بهره‌مند استان مرکزی از آسفالت روستایی 62 درصد و در کشور 75 درصد است که با پیگیری‌های صورت گرفته کلیه روستاهای بالای 50 خانوار استان از راه آسفالته برخوردار خواهند شد که در این راستا 15 میلیارد تومان اعتبار در سال جاری برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هم اینک عملیات اجرایی طرح‌های هادی روستایی در تمامی روستاهای بالای 50 خانوار استان در دست اجراست به گونه‌ای که هم اینک 21 روستای بالای 50 خانوار استان مرکزی در شهرهای اراک، شازند و تفرش طرح هادی روستایی ندارند که برای این تعداد تا پایان سال طرح‌ هادی اجرا خواهد شد.

بازوند با بیان اینکه دهیاری‌ها هم اینک از استقلال بالایی نسبت به گذشته برخوردار هستند، گفت: هم اینک بیش از 80 درصد از تکلیف مدیریت در روستاها به عهده دهیاران قرار گرفته و این موضوع نشان دهنده آن است که دستگاه‌های اجرایی مدیریت در روستاها را پذیرفته و باید خود را با طرح‌های عمرانی و خدماتی هماهنگ کنند.

وی با بیان اینکه دهیاران باید در نحوه ساخت و سازها در روستاها نظارت جدی صورت دهند، گفت: یکی از مهم‌ترین وظیفه دهیاران نظارت بر روند ساخت وسازهای منطقی با قوانین و مقررات ساخت مسکن است و نباید هیچ گونه نگرانی در دهیاران در مورد حمایت‌های قانونی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز وجود داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه 90 درصد از جغرافیای کشور بر روی کمربند زلزله قرار دارد گفت: یکی از نگرانی‌های موجود در ساخت و سازهای روستایی نبود مقاومت کافی در ساختمان‌های موجود در روستاهاست که این موضوع تبدیل به نقطه آسیب برای استان شده است چرا که بیشتر ساختمان‌ها و اماکن روستایی در استان مرکزی و کشور تنها قدرت تحمل 5.5ریشتر زلزله را دارند که این موضوع نشان از وضعیت بسیار نامناسب روستایی در استان مرکزی و کشور دارد.

وی به عزم دولت در بهسازی بافت‌های روستایی در کشور اشاره کرد و گفت: در طول دو برنامه توسعه کشور و با حمایت‌های جدی صورت گرفته از سوی دولت ایمن سازی واحدهای مسکونی روستایی در مقابل زلزله با قدرت 7.6ریشتر با مقاوم سازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی در دستور کار قرار گرفته است که از این میزان سهم استان مرکزی سالانه چهار هزار واحد است.

بازوند اضافه کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه، استان مرکزی متعهد شده است در بهسازی واحدهای مسکن روستایی 20 هزار واحد را بهسازی و مقاوم سازی کند که از این تعداد، کار ساخت 14 هزار واحد به پایان رسیده و انتظار می‌رود در طول برنامه پنجم توسعه و نیز با حمایت و تشویق دهیاران در روستاها زمینه برای اجرایی کردن برنامه پنجم توسعه نیز فراهم شود.

وی همچنین به مهم‌ترین مشکل روستاییان اشاره کرد و گفت: سنددار کردن زمین و املاک روستاییان در روستاها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فرا روی روستاییان است که به منظور سنددار کردن زمین‌های روستاییان تاکنون برای 102 هزار واحد سند مالکیت صادر شده و نزدیک به 70 هزار سند مالکیت زمین صادر و در اختیار آنان قرار گرفته است.

بازوند با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه تنها 30 هزار جلد سند مالکیت دیگر برای روستاییان صادر می‌شود، گفت: سنددار کردن واحدهای مسکن روستایی و زمین‌های روستایی در راستای توسعه آنها و به منظور افزایش زمینه‌های ماندگاری روستاها به انجام می‌رسد که این موضوع سبب شده ضریب ماندگاری روستاییان در روستاها افزایش چشمگیری یابد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته آمار کشته شدگان در راه‌های روستایی استان مرکزی افزایش چشمگیری داشته است بیان داشت: بخشی از علت وقوع تصادفات جاده‌ای در راه‌های فرعی استان مرکزی بی احتیاطی روستاییان در تردد از این مسیرها و علت وجود نواقص در راه‌های روستایی است که باید برای رفع نقاط حادثه خیز روستایی اعتبارات مناسب و برای آگاه سازی روستاییان در تردد از این مسیرها از سوی دهیاران برنامه‌های آموزشی مستمر تدوین و طراحی شود.