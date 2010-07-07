اکسپوی شانگهای المپیک فرهنگی هنری کشورهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، وی پیشینه اکسپو را حتی کهنتر از تأسیس سازمان ملل متحد دانست و افزود: شانگهای چین بیست و پنجمین مکان برگزاری این نمایشگاه جهانی است که گر چه طبق اساسنامه تنها کشورهای پیشرفته و توسعه یافته می توانند میزبان برگزاری آن باشند اما با حمایت کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران میزبانی آن به کشور چین سپرده شده است.



امیرنیا در خصوص کیفیت میزبانی چین گفت: این کشور با اختصاص 525 هکتار زمین در دو سوی رودخانه هوانگ پوی بندر تجاری شانگهای به 224 کشور شرکت کننده، استقبال یکصد میلیون نفر شامل 85 تا 90 میلیون بازدید کننده چینی و 10 تا 15 گردشگر خارجی را پیش بینی کرده است.



وی گفت: با توجه به حجم انبوه بازدید کنندگان، میزان سرمایه گذاریها و همچنین بستر معرفی قابلیتهای متنوع فرهنگی، هنری، اقتصادی و ... در یک بازه زمانی طولانی 6 ماهه که امکان اصلاح نواقص اولیه را به این کشورها می دهد بی اغراق نیست اگر اکسپو را المپیک بزرگ فرهنگی و هنری بین المللی بدانیم.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با پیشینه غنی تاریخی و تمدنی خود و حضور مؤثر سیاسی در عرصه بین الملل و به ویژه جهان اسلام تلاش کرد با تشکیل یک کمیته مدیریتی و هفت کمیته تخصصی به خوبی از این فرصت بزرگ جهانی برای معرفی بهتر فرهنگ و تمدن و هنر خویش به مردم جهان بهره گیرد. ابتکار ویژه جمهوری اسلامی ایران طراحی هفته های تخصصی برای عرضه فعالیتهای این گروههاست که نخستین هفته نیز از تاریخ 17 تا 23 تیرماه به کمیته فرهنگ، هنر و دفاع مقدس اختصاص دارد.



وی نامگذاری این روزها با عناوین پنجشنبه 17 تیرماه روز«جوان ایرانی در آئینه فرهنگ اسلامی»، جمعه 18 تیرماه روز «فرهنگ ایثار و شهادت»، شنبه 19 تیرماه روز«فرهنگ دفاع مقدس»، یکشنبه 20 تیرماه روز«مراسم آئینی در فرهنگ ایرانی»، دوشنبه 21 تیرماه روز« فرهنگ، هنر و موسیقی»، سه شنبه 22 تیرماه روز«فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، چهارشنبه 23 تیرماه روز«فرهنگ، ایران و جهان» را زمینه ای برای تاکید بیشتر بر روی این مفاهیم و ارزشهای ملی دانست. اجرای گروه نمایش آیینی رقص چوب قوچان متشکل از 6 نفر از هنرمندان برتر استان خراسان، اجرای موسیقی در دو قالب سنتی و محلی توسط گروه هزار دستان استان مازندران و ورک شاپ و کارگاه عملی هنرهای سنتی توسط اساتید برجسته کشورمان استاد جلیل جوکار در نگارگری، استاد محمد مهدی قان بیگی در سفال و سرامیک و استاد جلیل رسولی در نقاشیخط را از برنامه هایی دانست که در حضور بازدید کنندگان به صورت زنده اجرا خواهد شد. همچنین نمایشگاه آثار تجسمی در حوزه عکس با عنوان « جوان در آئینه تصویر»، حوزه گرافیک با عنوان «اسماء الحسنی» و حوزه معماری با عنوان« باغ ایرانی» در کنار نمایشگاه صنایع دستی نیز از جمله این برنامه هاست. علاوه بر این، فیلم «قصه ایران» فیلمهای کوتاه دفاع مقدس، فیلمهای یک دقیقه ای با موضوع «اصلاح الگوی مصرف» برای بازدید کنندگان به نمایش درمی آیند. ضمن اینکه نمایشگاههایی از کتب والواح فشرده مولتی مدیا با موضوعات مختلف فرهنگی و هنری از جمله ایرانشناسی، دفاع مقدس و... به زبانهای فارسی، انگلیسی و چینی برگزار خواهد شد.



دبیر کمیته فرهنگ، هنر و دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران در خصوص برنامه های آتی این کمیته گفت: با توجه به گستردگی و تنوع و غنای فرهنگ و هنر کشورمان در مهرماه نیز هفته ای دیگر برای این کمیته در نظر گرفته شده است که امیدواریم تجربیات برگزاری هفته تخصصی اول زمینه پربارتر شدن آن شود.