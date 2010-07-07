به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدصابر جعفری بعدازظهر چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی روایی فتنههای آخرالزمان اظهار داشت: گاهی فتنه به معنای امتحان است، چنانکه خداوند در قرآن مجید اموال و اولاد را مایه امتحان معرفی میکند و امتحان هم امری ضروری برای محک زدن افراد است و گاهی فتنه به معنای جریان انحرافی است که البته نوعی امتحان به شمار میرود.
وی با اشاره به آیههای «الفتنة أشد من القتل» و «و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة» اظهار داشت: کشتار، جسم انسان را از بین میبرد ولی فتنه، اعتقاد و فکر انسان را هلاک میکند، برای همین است که نوع برخورد با فتنه باید چنان شدید باشد که فتنه ریشهکن شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت از نقش مهم پایهگذاران فتنه و چگونگی مقابله با آنان سخن گفت و افزود: سران کفر همواره برای ریشهکن کردن ندای ایمان تلاش میکنند و این دشمنان خارجی معمولا اعوان زیادی در داخل مسلمانان دارند که جاده صافکن آنان قلمداد میشوند.
جعفری در بخشی از سخنان خود به علل فتنهگذاری پرداخت و علتهای خارجی را یکی از دلایل فتنهگری نامید و اضافه کرد: برای نمونه جریانهای وهابیت، بهائیت و باند زر، زور و تزویر که پس از رحلت رسول خدا(ص) در مقابل علی(ع) صفآرایی کرد و با غفلت نخبگان و بیتفاوتی افکار عمومی توانست ضربههای محکمی به پیکره اسلام بزند، نمونهای از این دست فتنهها هستند.
وی همچنین از علل داخلی فتنهگری یاد کرد و بسیاری از کجرویها، افراط و تفریطها نسبت به آموزههای مهدوی را نمونههایی از علتهای داخلی برای فتنهگری دانست.
سردبیر نشریه مهدوی امان تأکید کرد: همان طور که جنگ تحمیلی ایران به عنوان یک فتنه خارجی در کلام امام خمینی(ره) خفیه الهی نام گرفت و باعث شد که مرد از نامرد مشخص شود، فتنههای آموزه مهدویت هم ثمرات فراوانی به دنبال دارند.
این پژوهشگر حوزوی تصریح کرد: اگر قرار باشد کسی در کنار مهدی(عج) باشد و او را یاری کند، باید امتحانات سختتر از امتحان طلحه و زبیر را از سر بگذراند، چراکه مهدی(عج) عصاره تمام انبیا، امامان و همه اولیای الهی است و حرکت مهدوی نیز یک حرکت جهانشمول است.
وی نخستین گام برای مبارزه با فتنهگری را جدی دانستن مبارزه و گام دوم مبارزه با فتنه را آغاز جدی مبارزه عنوان کرد و گفت: آیه «و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة» اوج مبارزه و کارزار با فتنه را نشان میدهد، وقتی دشمن از در صلح و گفتوگو وارد نشده است و قصد دارد تا تمام باورهای انسان را نابود سازد، تنها راه پیش رو کارزار مردانه است.
جعفری، ائمه اطهار(ع) را مانند قرآن دانست و ادامه داد: آنان هم درد را میدانند و هم درمان آن را و همچون قرآن که هم درد را میشناسد و هم شفای هر دردی است، هستند.
وی به تبیین معیار درک فتنه پرداخت و اظهار داشت: علی(ع) فرمود که «حق را بشناسید تا اهل آن را بشناسید» و این راه روشنی است که با بررسی شعارها، دغدغهها، سابقه و حال امروز افراد کاملا قابل تشخیص است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت بیان داشت: امام خمینی(ره) نمونه بارز از عالمانی است که همواره در مسیر اهل بیت(ع) بوده است و در طول زندگی علمی و سیاسی خویش بر مواضع واحدی تأکید کرده است.
فتنههای آخرالزمان خزنده است
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت نیز در این نشست اظهار داشت: فتنه در لغت به معنای جداسازی است و به زمانی گفته میشود که طلا یا نقره را در حرارت کوره از ناخالصیها پاک میکنند، اما فتنه در اصطلاح به آمیختگی مرز حق و باطل گفته میشود به طوری که تشخیص حق از باطل برای بیشتر مردم مشکل شود.
وی با اشاره به آیه «الفتنة اشد من القتل» ادامه داد: فتنه در قرآن کریم آن چنان زشت دانسته شده که حتی مبادرت به کشتن یک انسان، به زشتی آمیختن حق و باطل و غبارآلودکردن فضای جامعه نیست.
حجتالاسلام جعفری از وقوع فتنهها به عنوان اتفاقات حتمی دوران غیبت امام زمان(عج) یاد کرد و افزود: روایات فراوانی از معصومین(ع)، دوران غیبت را دوران بروز فتنه برای شیعیان دانستهاند، چراکه وقتی امام زمان(عج) در میان مردم نباشد، طبیعی است که مرز میان حق و باطل کمرنگ میشود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت با استناد به حدیث معتبری از امام صادق(ع) گفت: ایشان چند مورد از مصادیق فتنه در آخرالزمان را برشمردهاند و فرمودند که هرگاه این فتنهها را دیدید، منتظر فرج باشید.
وی اضافه کرد: علنی شدن فسق و گناه در حالی که مردم جرئت نهی آنها و اعتراض به آنها را ندارند، خرید و فروش شراب و گسترش شرابخواری، ترویج ربا و مسابقه مردم در حرامخواری، قمار و ارتباط جنسی با همجنس، حیوانات و روابط جنسی در انظار عمومی برخی از این فتنهها هستند.
جعفری در ادامه سخنان خود به دلایل وقوع این فتنهها پرداخت و اظهار داشت: اینکه چرا چنین فتنههایی باید اتفاق بیفتد، چند نکته ظریف در خود دارد؛ اول آنکه سیر طبیعی چنین اقتضایی دارد و جامعهای که امر به معروف و نهی از منکر را نادیده بگیرد و تکالیف خود را در قبال جامعه خود انجام ندهد، طبیعی است که به این حال و روز گرفتار میآید.
وی بیان داشت: مسئله دوم اینکه چنین فتنههایی باعث جداسازی خوبان و بدان از یکدیگر است و به عبارت دیگر، فضای آماده گناه، فرصتی برای شناخت هویت حقیقی انسانهاست و نکته سوم آنکه این فتنهها زمینه پرورش انسانها میشود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده در بخش دیگری از سخنان خود خطبه ۱۵۰ نهجالبلاغه که درباره رهاورد فتنههای عصر غیبت است را مورد توجه قرار داد و افزود: گروهی برای درهم کوبیدن فتنهها آماده میشوند و همانند شمشیرها صیقل میخورند، دیدههایشان با قرآن روشنایی گیرد و در گوشهایشان تفسیر قرآن طنین افکند و در صبحگاهان و شامگاهان، جامهای حکمت را سر میکشند.
وی با توجه به این کلام علوی، انس با قرآن را یکی از راهکارهای امام علی(ع) در برخورد با فتنهها عنوان کرد و بیان داشت: وقتی امام میفرماید که چشمهایتان را با قرآن روشن کنید و گوشها را به تفسیر متوجه سازید، یعنی با قرآن انس بگیرید و به ظاهر آن اکتفا نکنید.
جعفری بر خزنده بودن جریان فتنهها در آخرالزمان اشاره کرد و در این باره با بیان سخنی از امام باقر(ع) گفت: این فتنهها آنچنان نرم و خزندهاند که امام باقر(ع) آنها را به سرمه مالیده شده به چشم تشبیه کردهاند، به طوری که انسان میداند چه زمانی سرمه را به چشم خود مالیده است، اما از آنجا که سرمه چشم به مرور زمان پاک میشود، انسان نمیفهمد که چه زمانی پاک شده است.
وی ادامه داد: فتنهها به گونهای عمل میکنند که انسان به نرمی، ایمان خود را از دست میدهد و از باورهای ناب خویش دور میشود، به گونهای که خودش نیز نمیداند در کدام جبهه قرار گرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت افراط و تفریط و کجروی در آموزههای مهدوی را یکی از دلایلی دانست که به فتنهگری منجر میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدصابر جعفری بعدازظهر چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی روایی فتنههای آخرالزمان اظهار داشت: گاهی فتنه به معنای امتحان است، چنانکه خداوند در قرآن مجید اموال و اولاد را مایه امتحان معرفی میکند و امتحان هم امری ضروری برای محک زدن افراد است و گاهی فتنه به معنای جریان انحرافی است که البته نوعی امتحان به شمار میرود.
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