تشکیل کارگروه مشترک ستاد مفاسد و وزارت خارجه برای بیان موضوع فساد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس با اشاره به جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این جلسه معاونان وزارت خارجه حضور داشتند و در خصوص حضور ایران در مجامع جهانی مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث و بررسی صورت گرفت.

وی افزود: در این جلسه عنوان شد که ایران عضو کنوانسیون مبارزه با مفاسد بین المللی است و برای حضور در آن تمهیداتی دارد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه برداشت های برخی از کشورهای جهان از مفاسد اقتصادی متاثر از دیدگاه های خودشان است، گفت: تعریفی که آنها از مفاسد دارند با فساد در بسیاری از کشورها متفاوت است. فساد در آن کشورها شامل رشوه، تصرف اموال غیر دولتی و همچنین درآمدهای نامشروع و پولشویی است و در واقع مجامع بین المللی فساد را در این چهارچوب ها تعریف می کند اما آنچه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران بررسی می کند در چهارچوب آنها فساد تلقی نمی شود.

یوسفیان گفت: آنها معوقات بانکی و همچنین واگذاری اراضی ملی به این صورتی که در ایران وجود دارد، ندارند همچنین اطلاعات آنها در خصوص فساد ناشی از گزارش های افرادی است که معمولاً از کشور خود فراری بوده و مسئله دار هستند.

وی افزود: از این جهت ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر پاک تر و سالم تر است و متاسفانه همچون مسئله حقوق بشر حمایت از تروریسم و مسئله فعالیت های هسته ای این موضوع هم در حال سیاسی شدن است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تمهیداتی اندیشیده تا واقعیت ها در آن مجامع و کنفرانس ها بیان شود و اسناد و مدارک در این خصوص ارائه گردد.

یوسفیان ملا گفت: در همین راستا مقرر شد تا کارگروهی متشکل از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخی از مسئولان وزارت امور خارجه تشکیل و مصوباتی را برای تصویب نهایی به ستاد اعلام نماید.