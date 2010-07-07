کره جنوبی خواستار گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر منصور برقعی قائم مقام وزیر و سرپرست معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران که در راس هیئتی به منظور شرکت در سمینار فرصت های سرمایه گذاری در ایران، به سئول سفر کرده است با یومیونگ هوان وزیرامورخارجه و تجارت کره جنوبی ملاقات کرد.

در این دیدار در خصوص مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی به تفصیل بحث و تبادلنظر به عمل آمد.

برقعی در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه دو کشور بر ضرورت متوازن روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فیمابین تاکید کرد و تحرک بیشتر در مناسبات دو کشور بویژه تبادل هیئت های عالی رتبه سیاسی بین دو کشور را خواستار شد.

وزیرامورخارجه کره جنوبی نیز با اشاره به روابط صمیمانه و تاریخی جمهوری اسلامی کره با جمهوری اسلامی ایران، علائق و مشترکات دو کشور بویژه در زمینه های فرهنگی و اقتصادی را یادآور شد.

وی ابراز امیدواری کرد که همکاری های دو کشور در کلیه زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری گسترش یابد.