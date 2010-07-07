آلمان دو زندانی گوانتانامو را می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو نفر از زندانیان گوانتانامو به دو ایالت آلمان منتقل می شوند. بر این اساس دو ایالت راینلند-فالتز و هامبورگ میزبان این دو زندانی خواهند بود.

قرار است "توماس دو مایتزره" وزیر کشور آلمان از حزب دموکرات مسیحی جزئیات بیشتر این خبر را در کنفرانس خبری که به زودی برگزار خواهد شد، اعلام نماید.

این اقدام در پی درخواست آمریکا از کشورهای اروپایی برای کمک به واشنگتن در تعطیلی زندان گوانتانامو انجام می شود. طبق قوانین آلمان تصمیم گیری در این مورد به عهده دولت فدرال این کشور است، با این حال این امر باید به تصویب ایالتها نیز برسد.

پیشتر نخست وزیر ایالت زاکسن آلمان مخالفت خود را با چنین اقدامی اعلام کرده و گفته بود که این ایالت هیچ یک از زندانیان گوانتانامو را نپذیرفته و حاضر به نگهداری آنان نیست.



به گفته وی، آلمان هیچ وظیفه ای در قبال زندانیان گوانتانامو ندارد. تا کنون شمار زیادی از سیاستمداران آلمانی مخالفت خود را با انتقال زندانیان گوانتانامو به این کشور اعلام کرده اند.



گفتنی است به تازگی وزارت کشور آلمان طی بیانیه ای از انتقال آزمایشی شماری از زندانیان گوانتانامو به این کشور خبر داده که این مسئله مخالفتهایی را در محافل سیاسی آلمان برانگیخته است. در این بیانیه سخنی از زمان و ملیت این افراد به میان نیامده است.