ابهام در سرنوشت 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی/ لزوم بازخواست اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان، امروز مراسمی به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد ربوده شدن چهار دیپلمات ایرانی در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان در سال 1982 برگزار کرد.



این مراسم با حضور مسعود زریبافان نماینده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، میشل موسی نماینده نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و علی الشامی وزیر امور خارجه لبنان، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران و شماری از نمایندگان، علماء و شخصیتهای لبنانی و همچنین اعضای سفارت ایران برگزار شد.



علی الشامی وزیر امور خارجه لبنان در این مراسم گفت : جنایت ربودن چهار دیپلمات ایرانی، جنایتی است که با گذشت زمان از یاد نمی رود، این جنایت بر ضد افرادی رخ داد که در حال انجام ماموریت رسمی در لبنان بودند و ربوده شدن آنها نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می رود.



میشل موسی نیز از رژیم صهیونیستی خواست سرنوشت دیپلماتهای ایرانی را مشخص و آنها را صحیح و سالم به آغوش خانواده هایشان برگرداند.



وی جامعه جهانی را به اعمال فشار واقعی و ملموس بر رژیم صهیونیستی برای روشن کردن سرنوشت این دیپلماتها و تمام افرادی که به زور بازداشت کرده است، فرا خواند.



رائد الموسوی فرزند یکی از دیپلماتهای ربوده شده ایرانی نیز از ابراز همبستگی مقامهای لبنانی در این زمینه قدردانی کرد.



شیخ عطاالله حمود رئیس جمعیت اسیران و آزاد شدگان لبنانی نیز بر همبستگی با خانواده های دیپلماتهای ربوده شده ایرانی تاکید کرد.



علاء الدین بروجردی نیز در سخنانی تصریح کرد : اطلاعات موجود نشان می دهد که دیپلماتهای ایرانی پس از ربوده شدن توسط مزدوران رژیم مصهیونیستی در ایست بازرسی البرباره به این رژیم تحویل داده شدند.



وی خاطر نشان کرد : انتظار دولت ایران و خانواده های دیپلماتها، فراهم شدن زمینه دستیابی به اطلاعات و مدارک در این زمینه است.



بروجردی همچنین از مقامهای لبنانی به سبب تلاشهایی که در این زمینه داشته اند، تشکر کرد و از سازمان ملل متحد خواست با پیگرد و مجازات رژیم صهیونیستی، این پرونده را در دستورکار خود قرار دهد.

خاطر نشان می شود احمد متوسلیان، محسن موسوی، کاظم اخوان و احمد رستگار مقدم 4 دیپلمات ایرانی هستند که درسال 1982 در لبنان توسط نیروهای فالانژیست سابق به رهبری سمیر جعجع(که اکنون تحت عنوان حزب نیروهای لبنانی فعالیت می کنند و در پارلمان و دولت لبنان حضور دارند)ربوده شدند و اطلاعاتی مبنی بر تحویل آنها به رژیم صهیونیستی وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران بارها بر زنده بودن این دیپلماتها در زندانهای اشغالگران قدس تاکید کرده است.



اعتراف سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق) در سال 1387 به اینکه چهار دیپلمات ایرانی در ایست بازرسی البرباره ربوده و سپس به ادعای وی در مکانی کشته شدند و دوم اینکه لبنان و ایران درباره تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری این پرونده توافق کردند، دو نکته مهم درباره این پرونده است.



جعجع شامگاه 16 بهمن 1387 در یک کنفرانس مطبوعاتی برای اولین بار به این مسئله اعتراف کرد که دیپلماتهای ایرانی در ایست البرباره ربوده شدند و البته از چگونگی ربوده شدن این افراد خودداری کرد و مدعی شد این افراد بعدا در مکانی که وی مدعی شد از آن اطلاعی ندارد، کشته شدند.

جعجع که سردرگمی و آشفتگی در سخنانش هویدا بود؛ در تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت اصلی خود، افشای سرنوشت دیپلماتهای ربوده شده را مشروط کرد به اینکه سرنوشت تمام اتباع بیگانه باید مشخص شود.

سمیر جعجع متهم اصلی ربودن چهار دیپلمات ایرانی و تحویل آنها به رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات قاطعانه دبیرکل حزب الله مبنی بر مسئول بودن جعجع و فالانژیستهای سابق لبنان در ربودن این افراد، برای فرار از پاسخگویی به فرافکنی پرداخت.



سمیر جعجع که فرماندهی نیروهای فالانژیست را به هنگام ربودن چهار دیپلمات ایرانی در بیست و هشت سال پیش برعهده داشت وهم اکنون در قالب حزب "نیروهای لبنانی" رهبری این افراد را به عهده دارد، در واکنش به سخنان منطقی و مستدل سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان که این نیروها را مسئول اصلی روشن شدن سرنوشت چهار دیپلمات ایرانی دانست، تلاش کرد با ربط دادن این سخنان به مسائل انتخاباتی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.

سمیر جعجع که فرماندهی نیروهای فالانژیست را به هنگام ربودن چهار دیپلمات ایرانی در بیست و هشت سال پیش برعهده داشت وهم اکنون در قالب حزب "نیروهای لبنانی" رهبری این افراد را به عهده دارد، در واکنش به سخنان منطقی و مستدل سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان که این نیروها را مسئول اصلی روشن شدن سرنوشت چهار دیپلمات ایرانی دانست، تلاش کرد با ربط دادن این سخنان به مسائل انتخاباتی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه پنجشنبه دهم بهمن 1387 با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی پرونده چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی و فشار دولت لبنان بر حزب نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق) به عنوان متهم اصلی ربوده شدن این افراد، جعجع و نیروهای وابسته به وی را مسئول روشن شدن این پرونده دانسته بود.



اظهارات جعجع نشان داد وی به سبب ارتباط نزدیک با رژیم صهیونیستی در جریان جنگ داخلی 15 ساله بیش از هر کس دیگری از سرنوشت دیپلماتهای ایرانی آگاه است و مقامهای جمهوری اسلامی ایران باید از طریق دولت لبنان، وی را برای دادن اطلاعات در این زمینه تحت فشار قرار دهند.