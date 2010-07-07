دولت از مطبوعات استانی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی بعد از ظهر امروزچهارشنبه در ملاقات اعضای خانه مطبوعات ایران ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن عید سعید مبعث، ابراز امیدواری کرد دولت بتواند امکانات و خدمات شایستهای برای مطبوعات محلی استانها و خانه مطبوعات ایران ارائه دهد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به محدودیتهای چاپ آگهیهای دولتی، گفت: دولت در صدد است در جهت حمایت از مطبوعات محلی سراسر استانها و رفع مشکلات آنها اقدام نماید و برای این منظور برنامههایی را اجرا خواهد نمود.
رحیمی با بیان اینکه مطبوعات محلی استانها دارای مشکلات و کمبودهایی هستند، گفت: تلاش خواهیم کرد با سازماندهی و برنامهریزی در راستای رفع دغدغه و نگرانی این قشر فرهنگی و فرهیخته کشور کمبودها را جبران کنیم تا شاهد کارهای بزرگتری از سوی خانههای مطبوعات استانها در آینده نزدیک باشیم.
در این جلسه اعضای خانه مطبوعات ایران ضمن ارائه گزارشی از تاریخچه و اقدامات انجام شده در خانه مطبوعات ایران، به طرح مشکلات خود از جمله کمبود اعتبار، مشکلات بیمه خبرنگاران، عدم وجود مکان مناسب برای ایجاد دفاتر خانه مطبوعات پرداختند.
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