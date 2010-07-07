ازسرگیری مذاکرات با رژیم صهیونیستی جنایتی بزرگ در حق ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، "صلاح البردویل" از رهبران جنبش حماس در یک بیانیه مطبوعاتی گفت : ازسرگیری مذاکرات با دشمن صهیونیستی، جنایت بزرگی در حق ملت فلسطین به ویژه در سایه تجاوزات وحشیانه صهیونیستها به مردم و مقدسات و سرزمین فلسطین و ادامه محاصره ظالمانه، یهودی سازی و اخراج مردم فلسطین از قدس اشغالی به شمار می رود.



وی افزود : ورود به مذاکرات چه مستقیم یا غیر مستقیم به معنای سرپوش گذاشتن بر جنایات صهیونیستها و همدستی با آنها در این زمینه است.



بردویل از جنبش فتح خواست از این نمایش مضحک دست برداشته و به صف ملت فلسطین بازگردد و به اصول واقعی فلسطین پایبند باشد.



ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شامگاه سه شنبه 15 تیرماه بر اهمیت پیشرفت در مذاکرات غیر مستقیم با رژی صهیونیستی برای انتقال به مذاکرات مستقیم در صورت پیشرفت در پرونده های امنیتی و مرزها تاکید کرد.



بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز گفته بود : اکنون واقعا زمان انتقال به مذاکرات مستقیم با فلسطینی ها(تشکیلات خودگردان) است.



اوباما رئیس جمهوری آمریکا که از نتانیاهو در کاخ سفید به گرمی استقبال کرده بود، خواستار ازسرگیری مذاکرات سازش پیش از پایان مهلت تعلیق ادعایی شهرک سازی در کرانه باختری اشغالی شد، این در حالی است که رژیم صهیونیستی بنا به گفته منابع مطبوعاتی صهیونیستی در این مدت به اصطلاح تعلیق، عملا به ساخت و ساز در مناطق فلسطینی ادامه می دهد و یک موسسه صهیونیستی فاش کرد شهرک نشینان اسرائیلی بر 42 درصد خاک کرانه باختری سیطره دارند و جمعیت شهرک نشینان صهیونیست به سه برابر افزایش یافته است.