تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نوزدهم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و هفتم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با دهم جولای سال 2010 میلادی.
- دیدار رده بندی نوزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی که در کشور آفریقای جنوبی در جریان است، امشب طبق برنامه زیر برگزار می شود:
* اروگوئه - آلمان ، ساعت 23، ورزشگاه نلسون ماندلا
- چهارمین روز از دوازدهمین دوره تور بین المللی دوچرخهسواری میلاد دو نور امروز به مسافت 131 کیلومتر و بین شهرهای اراک به فرمهین برگزار می شود.
- در ادامه رقابتهای هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی جام جهانی امروز تیم ایران برابر عراق قرار میگیرد، مسابقهای که در شهر ابوظبی امارات برگزار می شود.
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