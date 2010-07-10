تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نوزدهم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و هفتم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با دهم جولای سال 2010 میلادی.

- دیدار رده بندی نوزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی که در کشور آفریقای جنوبی در جریان است، امشب طبق برنامه زیر برگزار می شود:

* اروگوئه - آلمان ، ساعت 23، ورزشگاه نلسون ماندلا

- چهارمین روز از دوازدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه‌سواری میلاد دو نور امروز به مسافت 131 کیلومتر و بین شهرهای اراک به فرمهین برگزار می شود.

- در ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی جام جهانی امروز تیم ایران برابر عراق قرار می‌گیرد، مسابقه‌ای که در شهر ابوظبی امارات برگزار می شود.



