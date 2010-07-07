پافشاری تشکیلات خودگردان برای ازسرگیری مذاکرات سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین،"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به دلیل مخالف با خواسته های فلسطینیها برای متوقف کردن شهرک سازی، مانع اصلی انجام مذاکرات مستقیم سازش عنوان کرد.

وی که با رادیو صدای فلسطین گفتگو می کرد، با اشاره به اظهارات نتانیاهو در دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا منبی بر سوق دادن مذاکرات غیرمستقیم به مذاکرات رو در رو، انجام چنین مذاکراتی را تا زمان توقف کامل ساخت و سازها در کرانه باختری و بیت المقدس، ناممکن خواند.

عریقات با انتقاد از تلاش تل آویو برای ایجاد فشار به طرف فلسطینی جهت نشستن بر سر میز مذاکره تاکید کرد: همه جهان از جمله آمریکا می دانند که دولت نتانیاهو مسئول بسته شدن درهای مذاکرات مستقیم است.



وی با اشاره به خواست تشکیلات خودگردان برای پایان دادن به اختلافها یاد آور شد: نتانیاهو باید بین صلح و شهرک سازی یکی را انتخاب کند، هر دو اینها ممکن نیست.

به گفته وی تشکیلات خودگردان باید ابتدا ببیند که مذاکرات مستقیم پیشرفتی خواهد داشت یا نه. وی همچنین اصلی ترین موضوعات مورد بحث در این مذاکرات را مسائل امنیتی و تعیین مرزهای فلسطین اعلام کرد.



رویکرد سازشکارانه تشکیلات خودگردان فلسطین و تمایل آن برای ازسرگیری مذاکرات با انتقاد شدید گروههای مقاومت فلسطین از جمله حماس روبرو شده است.