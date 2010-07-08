11 میلیارد تومان جهت عمران بخش جعفرآباد قم تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور روز چهارشنبه در پنجمین و آخرین سفر دورهای خود به بخشهای استان قم به همراه جمعی از مدیران و روسای دستگاههای اجرایی استان، در بخش جعفرآباد قم حضور یافت.
وی در ابتدای این سفر یک روزه پس از بازدید از طرحهای بیابانزدایی در بخش جعفرآباد، در روستای دولتآباد حضور یافت و از نزدیک در جریان مشکلات مردم این روستا قرار گرفت.
استاندار قم در این بازدید بر اصلاح و تعریض راه ورودی به روستای دولتآباد و تکمیل دیوار حائل رودخانه در این روستا تأکید کرد.
وی در ادامه، ایستگاه آبخوانداری معصومیه را که در بهمنماه 79 با هدف تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی و کنترل سیلابهای فصلی احداث شده است را مورد بازدید قرار داد. این ایستگاه و سد انحرافی مرتبط در افزایش کمی و کیفی آب چاههای پاییندست بسیار موثر است.
حجتالاسلام موسیپور، پیش از ورود به شهر جعفریه نیز ضمن بازدید از راه ورودی به این شهر، بر طراحی و اجرای عملیات اصلاح راه ورودی با درنظر گرفتن نظرات کارشناسی و مصلحتها در اسرع وقت تأکید کرد.
جعفرآباد، قطب مهم کشاورزی و دامداری قم
وی در بخش دیگری از سفر یک روزه خود در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قم که به صورت ویژه در بخش جعفرآباد تشکیل شده بود حضور یافت.
استاندار قم در این جلسه بخش جعفرآباد را یکی از قطبهای مهم کشاورزی و دامداری استان قم و کشور دانست و گفت: یکی از مشکلات عمده بخش جعفرآباد مشکل آب کشاورزی است که برای تأمین آب کشاورزی و شرب این بخش راهکارها و مصوباتی اتخاذ شده است.
حجتالاسلام موسیپور با اشاره به اقدامات انجام شده برای برطرف کردن بحران کمآبی در استان قم، اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال برای اصلاح شبکه، تعویض شبکههای فرسوده و نگهداری تأسیسات آبی در بخش جعفرآباد اختصاص داد.
وی همچنین خواستار برخورد شدید با حفر چاههای غیرمجاز در بخش جعفرآباد شد و بر تدوین راهکارهای مشخص و کارشناسی شده برای حل معضل کمآبی در این بخش تأکید کرد.
استاندار قم در ادامه مشکل جایگذاری نامناسب تیرهای برق را مورد توجه قرار داد و اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال برای جمعآوری تیرهای برق در بخش جعفرآباد اختصاص داد.
وی اظهار داشت: تا سه ماه آینده شبکه برقرسانی باید در سراسر بخش جعفرآباد با کیفیت مناسب تکمیل شده و تا پایان سال 89 نیز سه روستای فاقد گاز طبیعی در این بخش از این نعمت برخوردار شوند.
موسیپور تصریح کرد: راه قم ـ جعفریه به طول 13 کیلومتر باید تا پایان سال دوبانده شود.
وی همچنین بر نصب علائم راهنمایی در راهها، اصلاح معابر پرخطر در شهر جعفریه و روستاهای بخش و کاهش عوارضی آزادراه ساوه تأکید کرد.
استاندار قم در ادامه گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید برای انتخاب پیمانکاران حساسیت ویژهای داشته باشند تا اعتبارات تخصیص یافته به نحو احسن هزینه شده و به هدر نرود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن استماع مشکلات بخش کشاورزی جعفرآباد از سوی اعضای شوراهای اسلامی روستاها خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی با توجه به کمبود منابع آبی اعتبارات لازم برای اجرای پروژههایی همچون تسطیح اراضی، آبیاری قطرهای و مهندسی مزرعه در جهت استفاده بهینه از آب تأمین میشود.
استاندار قم در ادامه این جلسه اعتباراتی برای تجهیز کتابخانهها، اجرای برنامههای فرهنگی و احداث دو یادمان شهدا اختصاص داد.
در جلسه شورای برنامهریزی همچنین احداث 6 خانه عالم به مبلغ 1.5 میلیارد ریال، 5 میلیارد ریال برای خدمات شهری در جعفریه، 500 میلیون ریال برای احداث فاز سه بوستان سرو، 300 میلیون ریال برای احداث دیوار و بهسازی گلزار شهدا، 5 میلیارد ریال برای فعالیتهای بهداشتی و درمانی و تجهیز و بهسازی مرکز درمانی جعفریه، 800 میلیون ریال برای احداث ساختمان آتشنشانی، 5 میلیارد ریال برای احداث مجتمع ادارات و 400 میلیون ریال برای تجهیز مدارس به IT به تصویب رسید.
خرید 4 دستگاه مینیبوس برای جابجایی معلمان و دانشآموزان در روستاها، استقرار روحانی در همه روستاهایی که امکان استقرار وجود دارد، احداث پایانه حمل و نقل و تجهیز 13 پایگاه مقاومت بسیج در بخش جعفرآباد از دیگر مصوبات این جلسه بود.
دور دوم سفر به بخشهای استان در سال جاری انجام میشود
حجتالاسلام موسیپور در ادامه اظهار داشت: رویکرد اصلی مسئولان استان در راستای سیاستهای عدالتمحوری دولت خدمتگزار، توجه به مناطق محروم و روستاها خواهد بود.
وی از انجام دوباره سفر به بخشهای استان قم برای پیگیری مصوبات در سال جاری خبر داد و گفت: مصوبات باید بر اساس برنامه زمانبندی شده به انجام رسیده و مسئولان باید به صورت مرتب روند اجرای مصوبات را گزارش دهند و در این مسیر هیچ بهانهای قابل قبول نخواهد بود.
استاندار قم تأکید کرد: روستاها محل تولید و تلاش هستند و اگر مشکلات روستاها برطرف شود موفقیت مضاعف بوجود آمده است، زیرا ضمن عمران و آبادانی روستاها، مشکلات مهاجرت به شهرها و حاشیهنشینیها کاهش خواهد یافت.
گفتنی است در سفر حجتالاسلام موسیپور استاندار قم به بخش جعفرآباد در مجموع 50 مصوبه با اعتباری بالغ بر 110 میلیارد ریال به تصویب رسید که 80 میلیارد ریال آن استانی و مابقی اعتبارات ملی است.
قامت استوار و فریاد رسای ایران در برابر مستکبران مرهون خون پاک شهداست
استاندار قم در ادامه سفر خود به بخش جعفرآباد در دیدار خانوادههای شهدای این بخش در سخنانی اظهار داشت: بیتردید خون پاک شهدا، مجاهدت رزمندگان اسلام و صبر و تحمل خانواده شهدا پشتوانه عظیم انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام موسیپور افزود: اگر امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگوییهای مستبکران ایستاده و سخن حق خود را به گوش جهانیان میرساند، با تکیه بر پشتوانه مستحکم فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت است.
استاندار قم با بیان اینکه شهید نامی از نامهای مبارک خداوند متعال است تصریح کرد: شهیدان همه هستی خود را برای دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی نثار کردند و امروز بر اعمال و رفتار ما شاهدند که چگونه نعمت انقلاب را پاس داشته و به تکلیف خود عمل میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: قامت استوار و فریاد رسای ایران و عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی مرهون خون پاک شهداست.
استاندار قم در پایان گفت: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد تا بتوانیم با گام نهادن در مسیر شهدا، قدردان نظام اسلامی بوده و لحظهای از خدمتگزاری به مردم غافل نشویم.
قم - خبرگزاری مهر: 50 مصوبه با اعتبار 11 میلیارد تومان در سفر یک روزه استاندار قم برای عمران بخش جعفرآباد به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور روز چهارشنبه در پنجمین و آخرین سفر دورهای خود به بخشهای استان قم به همراه جمعی از مدیران و روسای دستگاههای اجرایی استان، در بخش جعفرآباد قم حضور یافت.
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