حزب كارگر در انتخابات آينده با شكست بزرگي روبرو خواهد شد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت مك كارتني اعلام داشت كه به دليل گسترش روحيه ياس و نا اميدي و سرخوردگي در بين طرفداران حزب كارگر ، اين حزب با شكست سنگيني روبرو خواهد شد.

اعضاي حزب كارگر از سراسر كشور مي گويند كه به آنها بطور خصوصي اخطار داده شده و راي دهندگان آنها نيز تهديد شده اند كه يا روز راي گيري از راي دادن امتناع كنند يا اينكه به يك كانديداي حاشيه اي راي دهند.

كارتني روز گذشته با صدور بيانيه اي به حاميان حزب هشدار داد كه د رانتخابات عمومي آينده "حوزه آرامي نخواهند داشت و تمام نشانه ها در اين انتخابات به نفع حزب محافظه كار است.