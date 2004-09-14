نظريه كانت درباره معرفت: مقدمه اي تحليلي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر"، اثر كانت تحت عنوان سنجش خرد ناب به عنوان يك شاهكار شناخته شده است . وي در نيمه اول اين كتاب نظريه اي درباره شناخت بشر ارائه كرده ، آن را گسترش مي دهد و پس از آن از معرفت مقدم بر تجربه در مقابل نظريه تجربه گرايي "هيوم" دفاع مي كند.

اين بخش ها در كتاب سنجش خرد ناب هم براي مبتديان و هم براي دانشجويان پيشرفته تر دشوار است. اين در شرايطي است كه آثار آكادميك بسياري درباره اين كتاب بحث كرده و آن را براي دانشجويان سطح پيشرفته مناسب مي دانند.



در كتاب حاضر " ديكر" ديدگاه ها و استدلال هاي كانت را بسيار ساده عنوان كرده و در اين روند سعي كرده از ساده سازي بيش از حد خود داري كند. او همچنين ديدگاه هاي كانت را با ديدگاه هاي ديگر محققان معاصر ادغام كرده است.



جورج ديكر" استاد تدريس فلسفه و مدير مركز تبادلات فلسفي در ساني بروكپورت نيويورك است. اونويسنده نظريه ديويي درباره دانش(1976)، معرفت ادراكي: مطالعه اي تحليلي و تاريخي(1980)، دكارت: مقدمه اي تحليلي و تاريخي(1993)، معرفت شناسي و متافيزيك هيوم: مقدمه(1998) و چندين مقاله در مجلات مختلف است.

