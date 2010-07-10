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۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۵

فیلم جدید امینی به "انتهای خیابان هشتم" تغییر نام داد

فیلم جدید امینی به "انتهای خیابان هشتم" تغییر نام داد

نام فیلم جدید علیرضا امینی که پیش از این "فقط 72 ساعت" بود ،به "انتهای خیابان هشتم" تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش تولید این فیلم از روز 20 تیر ماه آغاز می شود و با برنامه ریزی های انجام شده نیمه اول مرداد ماه کلید می خورد. فیلمبرداری "انتهای خیابان هشتم" در تهران انجام می شود و علیرضا فرید به همراه امینی مشغول بازنویسی نهایی فیلمنامه هستند.

تا کنون حضور علی تیموری به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز وسید جمال ساداتیان تهیه کننده کار مشخص شده است. این فیلم نیز مانند کار قبلی وی در ژانر اجتماعی است. "انتهای خیایان هشتم" دومین همکاری امینی و ساداتیان بعد از  "هفت دقیقه تا پاییز" است.

از علیرضا امینی هم اکنون فیلم "هفت دقیقه تا پاییز" با بازی هدیه تهرانی، حامد بهداد، محسن تنابنده و خاطره اسدی بر روی پرده سینماها قرار دارد که با استقبال خوبی نیز روبرو شده است.

کد مطلب 1114385

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