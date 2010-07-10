فیلم جدید امینی به "انتهای خیابان هشتم" تغییر نام داد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش تولید این فیلم از روز 20 تیر ماه آغاز می شود و با برنامه ریزی های انجام شده نیمه اول مرداد ماه کلید می خورد. فیلمبرداری "انتهای خیابان هشتم" در تهران انجام می شود و علیرضا فرید به همراه امینی مشغول بازنویسی نهایی فیلمنامه هستند.

تا کنون حضور علی تیموری به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز وسید جمال ساداتیان تهیه کننده کار مشخص شده است. این فیلم نیز مانند کار قبلی وی در ژانر اجتماعی است. "انتهای خیایان هشتم" دومین همکاری امینی و ساداتیان بعد از "هفت دقیقه تا پاییز" است.

از علیرضا امینی هم اکنون فیلم "هفت دقیقه تا پاییز" با بازی هدیه تهرانی، حامد بهداد، محسن تنابنده و خاطره اسدی بر روی پرده سینماها قرار دارد که با استقبال خوبی نیز روبرو شده است.