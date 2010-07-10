سالنهای سینما استادیوم فوتبال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش داوریهای خانه سینما، تعویق طرح تنظیم جدول اکران، استقبال از نمایش بازیهای جام جهانی در سالنهای سینمایی، راه اندازی شبکه اینترانتی نمایش خانگی و.. از جمله اخباری بود که در هفته دوم تیر ماه 89 مطرح شد.

- مهدی کرمپور سخنگوی شورای مرکزی کانون کارگردانان خانه سینما هفته گذشته با انتشار نامه‌ای نسبت به گسترش نگاه نظارتی ،روند ساخت فیلم‌های سخیف برای شبکه نمایش خانگی و عدم صدور پروانه ساخت برای بعضی کارگردانان انتقاد کرد. در این نامه با عنوان "ما نگرانیم" آمده بود:" شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران نسبت به مخاطره افتادن امنیت شغلی سینماگران و همچنین آینده سینمای ملی در عرصه‌های تولید، توزیع و نمایش سینمای ایران احساس خطر کرده و نسبت به تصمیمات متخذه و سیاست‌گذاری‌های سینمایی که بدون مشورت و کارشناسانی با اصناف انجام می‌پذیرد هشدار می‌دهد.

همچنین در پایان این نامه وی تاکید می کند:" کانون کارگردانان سینمای ایران روند فعلی سیاست‌گذاری‌های سینمایی را نگران کننده ارزیابی می‌کند و بیم آن دارد تا شیرازه و کلیت سینمای شریف و اثرگذار ملی ایران که تنها سفیر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی 31 سال گذشته بوده است، در اثر این دستور‌العمل‌های بی‌مشورت و کارشناسی مورد تهدید واقع شود. این کانون آماده است تا با کمک و همدلی، دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را جهت حفظ و ماندگاری سینمای ایران به صورت کتبی، شفاهی و حضوری در اختیار قرار دهد و دست همه کسانی را که بر این اصل وفا دارند، می‌فشارد."

- آیین گشایش مراسم داوری چهاردهمین جشن سینمای ایران 12 تیر ماه در ساختمان میلاد نور واقع در شهرک غرب با حضور مدیرعامل و هیئت مدیره خانه سینما، دبیر جشن و داوران و اهالی سینما برگزار شد. در این مراسم، مقرر شد، بخش مستند و کوتاه به طور همزمان از روز دوشنبه 14 تیر ماه در سالن یک و دو خانه سینما و بخش سینمایی هم از روز سه شنبه 15 تیر ماه در سالن نمایش خانه سینما افتتاح شود.

- بازیهای رایانه ای "به رنگ ارغوان" ابراهیم حاتمی کیا، "ملک سلیمان "شهریار بحرانی و "آل" بهرام بهرامیان ساخته می‌شود. این خبری بود که هفته گذشته در نشست مطبوعاتی مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای عنوان شد. بهروز مینایی در این جلسه بیان کرد، برای ساخت این بازیها نیاز به حمایت معاونت سینمایی داریم .از قرار معلوم کارگردان و تهیه کننده این آثار نیز ابراز تمایل کرده اند.

- نمایش بازیهای یک هشتم جام جهانی در سالن های سینمایی با استقبال روبرو شد. بالاخره بعد از تصویب این طرح و اجازه اداره اماکن برخی سالن های سینمایی چون، پردیس ملت، تماشا، جوان، فرهنگ، آزادی و... بازیهای جام جهانی را به نمایش گذاشتند. این طرح مورد توجه ورزش دوستان قرار گرفت زیرا ایده‌ای نو در زمان افت مخاطب و خلوتی سالنهای سینمایی به حساب می آید.

دیدن این بازیها در سالنهایی که به لحاظ فنی در سطح استاندارد قرار دارند می توانند هیجان بیشتری برای تماشاگران ایجاد کنند. البته این طرح مخالفینی نیز به همراه داشت اما به راه خود ادامه داد. گویا برای این بازیها حتی بلیت هشت هزار تومانی نیز فروخته شده است.

نکته قابل توجه خبری بود که چند روز گذشته علم الهدی مدیر پردیس سینمایی ملت اعلام کرد. وی در گفتگویی از ارائه طرح‌ جدید نمایش لیگ داخلی فوتبال در سینماها به ارشاد خبر داد. وی عنوان کرده، در زمان نمایش بازیها سینماها بیش از 300 درصد افزایش مخاطب داشته‌اند. اگر این طرح بخواهد ادامه پیدا کند در زمان نمایش مفید فیلم‌ها نخواهد بود.

- طرح جدول اکران که پیش از این مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد از تنظیم آن برای نمایش فیلم ها خبر داده بود، به تعویق افتاد. خبر تنظیم جدول اکران پس از انتشار مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفت. به طوریکه روزنامه ها و خبرگزاریها تا چند روز یادداشت و گفتگوهای مختلفی با کارشناسان و سینماگران در این ارتباط منتشر کردند.

این نظرها موافق و مخالف باعث شد جواد شمقدری معاونت سینمایی به علیرضا سجادپور در همین ارتباط نامه ای ارسال کند. در این متن آمده بود:"بخوبی مطلع هستم با چه دغدغه و مشکلات و رایزنی های متعدد در تلاش هستید نسبت به امر ساماندهی اکران گام های مثبتی بردارید ولی گویا بعضی به جای قدر شناسی و پاسداشت این تلاش‌ها هیچ مأموریتی جز متهم کردن و تقابل با مدیران جدید سینمایی برای خود نمی شناسند. شاه‌نشین‌هایی که از کنج عافیت و فضای امن شغلی خود تنها در صدد هستند زخم‌های ناشی از شکست‌های سیاسی خود را با مرهمی از جنس نقدهای آتشین و کور کورانه درمان کنند."

در ادامه این نامه معاونت سینمایی یادآور می شود:"جناب آقای سجادپور ، مسئولیت های سنگینی پیش روی ماست نجات سینمای ایران که سالهاست در کمند صاحبان زر و زور و تزویر گرفتار آمده و رو به اضمحلال است وظیفه اصلی ماست و از لوازم توفیق در این امر توجه به اولویت هاست که اهم آن دردفترچه سیاست گذاری منعکس شده است. بنابراین تا زمانی که در امر اصلاح و ساماندهی حوزه اکران و نمایش نشانه های مثبتی مبنی بر مشارکت جدی و عزم صادقانه مشاهده نکردید این اقدامات به تعویق بیفتد."

- اولین نشست مطبوعاتی فیلم "کیفر" حسن فتحی که در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد، حاشیه هایی به همراه داشت. وی در این جلسه عنوان کرد، ابتدا قرار بود سوسانو و یانگوم در "کیفر" بازی کنند! نخستین انتخاب ما برای ایفای نقش "نانا"، بازیگران نقش سوسانو، بعد یانگوم و بعد یک هنرپیشه ژاپنی مقیم کانادا بود ولی هیچ کدام از این انتخاب‌ها به سرانجام نرسید و در آخر بازیگری با ملیت افغانی نقش را ایفا کرد.

- آغاز طرح اجرایی نمایش فیلم از طریق شبکه اینترانتی خبری بود که هفته گذشته توسط داورغه زاده مطرح شد. وی در گفتگویی با خبرگزاری مهر،عنوان کرد: در این طرح با به کارگیری ظرفیت مخابراتی ایجاد شده توسط شرکتهای دارای مجوز pap و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پخش فیلم ای موجود در بازار ویدئو رسانه از طریق شبکه اینترنت ملی جهت استفاده عموم انجام می پذیرد.

از این طریق تمام مشترکین موبایل و اینترنت می توانند از آرشیو فیلمهای سینمایی استفاد کنند واز طریق تلویزیونهای منازل خود تمام فیلمهای ویدئویی کشور را به صورت انتخابی مشاهده کنند و رقم کمی را در فیش ماهیانه خود بپردازند. حدود یکماه است این طرح نهایی شده و فکر می کنم حدود دو ماه دیگر در تهران آغاز شود.

- شاپور قریب بعد از مدتها توانست فیلم "ملاقات" را کلید بزند. در مراسم افتتاحیه این فیلم که با حضور هنرمندان برگزار شد، قریب گفت:به دلیل دسته‌بندی‌های موجود در سینما 10 سال کار نکردم است، مرا راحت کنار گذاشتند اما من همیشه خواب سینما را می‌بینم، سینما زندگی من است و در این مدت من هر روز به آن فکر می‌کردم. دلیل اینکه من در این پروژه حاضر شدم بیشتر به خود پروژه برمی‌گردد که برای من جذاب بود. نمی‌دانم این فاصله به چه دلیل است و از طریق ما ایجاد شده یا شما؟

این کارگردان سینما در ادامه این مراسم عنوان کرد:دلیل اینکه در این مدت کار نساختم این است که از باندها و دسته‌های سینمایی دور بودم. اما خوشحالم که اولین بار بعد از سال‌های سال در جیبم 50 هزار تومان پول است.

فیلم سه اپیزودی "ملاقات" شامل اپیزود "چسب زخم" به نویسندگی و کارگردانی هادی مقدم دوست، اپیزود "ملاقات" نوشته محمود خداکریم و کارگردانی عباس رافعی و اپیزود "ایستگاه آخر" نوشته عباس رافعی و کارگردانی شاپور قریب خواهد بود.

-این هم‌خبری برای علاقمدان به سینمای حاتمی کیا است. مجموعه آثار "ابراهیم حاتمی‌کیا" به مناسبت گرامیداشت سی‌امین سالگرد دوران دفاع مقدس در قالب دی وی دی توسط مؤسسه رسانه‌های تصویری و به چهار زبان انگلیسی، فرانسه، عربی و فارسی آماده عرضه در شبکه نمایش خانگی کشور شد.

این مجموعه دربردارنده 13 عنوان فیلم بلند از آثار سینمایی این فیلمساز (شامل "هویت"، "دیده‌بان"، "مهاجر"، "وصل نیکان"، "از کرخه تا راین"، "خاکستر سبز"، "برج مینو"، "بوی پیراهن یوسف"، "آژانس شیشه‌ای"، "روبان قرمز"، "موج مرده"، "ارتفاع پست" و "به نام پدر") به همراه سه عنوان فیلم کوتاه است. همچنین این مجموعه به چهار زبان ترجمه و زیرنویس شده و شامل پشت صحنه و گفت‌وگو با کارگردان در خصوص هر یک از فیلم‌های سینمایی ذکر شده عکس، موسیقی، پوستر، آنونس و... است.

