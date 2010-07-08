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۱۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

اجرای 10 طرح راهسازی در ساوجبلاغ

اجرای 10 طرح راهسازی در ساوجبلاغ

استان تهران - خبرگزاری مهر:‌ فرماندار ساوجبلاغ از اجرای 10 طرح راهسازی محورهای مواصلاتی 30 روستای پرجمعیت ساوجبلاغ با اعتبار یک میلیارد و 750 میلیون تومان خبر داد.

علی حدادی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری ساوجبلاغ  اظهار داشت: اجرای 10 طرح راهسازی در دستور کار مسئولان در شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: این طرحها از جمله طرحهای مصوب راهسازی این شهرستان در سال 89 است و بهسازی محور خور، روکش محور دیزان- ناریان، بهسازی و روکش راه رامجین، ساخت پل روستای کلانک، بهسازی محور اغلان تپه، آران، زکی آباد، عرب آباد وروکش محور سعید آباد و ساخت پل جدید در برغان 10 طرح راهسازی منطقه را تشکیل می دهند.
 
این مسئول خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرحها یک میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی گفت: در نشست اخیر مدیر کل راه و ترابری استان تهران در ساوجبلاغ، ارتقاء محورهای تهران دشت، سهیلیه و قاسم آباد از راه روستایی به راه فرعی مورد تاکید قرار گرفت.

حدادی بیان داشت: مقرر شد این موضوع بوسیله اداره کل راه و ترابری استان تهران به شورای برنامه ریزی این استان منتقل و تصویب شود.

وی عنوان کرد:‌ با قرار گرفتن راههای روستایی در گروه راه فرعی میزان اعتبارات تخصیصی برای عملیات نگهداری و مرمت آن، افزایش می یابد.

محورهای تهراندشت، سهیلیه و قاسم اباد هر یک راه ارتباطی حدود 30 روستای پرجمعیت این شهرستان است.

ساوجبلاغ 607 کیلومتر راه روستایی،66 کیلومتر راه فرعی و 40 کیلومتر بزرگراه و آزاد راه دارد.
کد مطلب 1114400

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