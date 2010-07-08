اجرای 10 طرح راهسازی در ساوجبلاغ

علی حدادی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری ساوجبلاغ اظهار داشت: اجرای 10 طرح راهسازی در دستور کار مسئولان در شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.



فرماندار ساوجبلاغ افزود: این طرحها از جمله طرحهای مصوب راهسازی این شهرستان در سال 89 است و بهسازی محور خور، روکش محور دیزان- ناریان، بهسازی و روکش راه رامجین، ساخت پل روستای کلانک، بهسازی محور اغلان تپه، آران، زکی آباد، عرب آباد وروکش محور سعید آباد و ساخت پل جدید در برغان 10 طرح راهسازی منطقه را تشکیل می دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرحها یک میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.



وی گفت: در نشست اخیر مدیر کل راه و ترابری استان تهران در ساوجبلاغ، ارتقاء محورهای تهران دشت، سهیلیه و قاسم آباد از راه روستایی به راه فرعی مورد تاکید قرار گرفت.



حدادی بیان داشت: مقرر شد این موضوع بوسیله اداره کل راه و ترابری استان تهران به شورای برنامه ریزی این استان منتقل و تصویب شود.



وی عنوان کرد:‌ با قرار گرفتن راههای روستایی در گروه راه فرعی میزان اعتبارات تخصیصی برای عملیات نگهداری و مرمت آن، افزایش می یابد.



محورهای تهراندشت، سهیلیه و قاسم اباد هر یک راه ارتباطی حدود 30 روستای پرجمعیت این شهرستان است.



ساوجبلاغ 607 کیلومتر راه روستایی،66 کیلومتر راه فرعی و 40 کیلومتر بزرگراه و آزاد راه دارد.