به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سجادی جاغرق جمعه در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی کنکور غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه در جمع خبرنگاران گفت: همانند سالهای گذشته تمام شیوه های انجام گرفته درباره چینش سئوالات دفترچه های کنکور شیوه های بسته بندی، شیوه های توزیع و در نهایت تمام مولفه هایی که برای برقراری امنیت آزمون لازم است، اندیشیده شده است.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: ما به عنوان برگزارکننده آزمون تمام شیوه های امنیتی را در برگزاری کنکور به طور همه جانبه شناسایی کرده و در نهایت آزمون با سلامت و دقت هرچه تمامتر برگزار می شود.

وی درباره برنامه شخصی سازی دفترچه کنکور در آزمونهای دانشگاه آزاد نیز اظهار داشت: در واقع ما نیز برای شخصی سازی کنکور شیوه هایی را اعمال کرده ایم اما نه به شیوه کنکور دانشگاههای سراسری، این برنامه را در قالبی اجرا می کنیم که باعث افزایش ضریب امنیتی در برگزاری کنکور دانشگاه آزاد شود.