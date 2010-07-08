چهار نماینده وزارت رفاه در گلستان مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این نمایندگان که در دبیرخانه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها واقع در سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان مستقر شده اند از ساعت 8 صبح تا 11 شب آماده پاسخگویی به سئوالات مردم استان در راستای اجرای طرح جمع آوری شماره حساب سرپرست خانوارها هستند.

بر اساس اعلام ستاد هدفمند کردن یارانه ها در گلستان، هم استانیها می توانند با شماره تلفن 2267080 دبیرخانه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها، تماس حاصل کرده و سئوالات خود را مطرح کنند.



اجرای طرح جمع آوری شماره حساب بانکی سرپرست خانوارهای استان در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از 15 تیرماه جاری همزمان با پنج استان دیگر در گلستان آغاز شده و تا 21 تیرماه ادامه دارد.



بر اساس اعلام این ستاد، تمام افرادی که به عنوان سرپرست خانوار قبلا فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها را در استان تکمیل کرده اند می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به آدرس WWW.refahi.ir برای درج شماره حساب بانکی خود در این سامانه الکترونیکی اقدام نمایند.

افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند نیز می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات اینترنتی دولتی یا خصوصی محل سکونت خود، اطلاعات خواسته شده را وارد نمایند.



هم اینک در گلستان با تمهیدات فراهم شده، دفاتر فناوری اطلاعات روستایی و شهری فعال بوده و آمادگی پذیرش ثبت اطلاعات خواسته شده را از سرپرستان خانوارها دارند و بانک های استان نیز در حال افتتاح حساب برای سرپرستان خانوارهایی که هیچ گونه حساب بانکی اعم از قرض الحسنه، کوتاه مدت ، جاری و غیره ندارند، هستند.