70 میلیارد ریال جهت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ارومیه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رسول عطایی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی آذربایجان غربی، ضمن ارائه گزارشی از مطالعات طرح ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی ارومیه، افزود: طرح ساماندهی مناطق اسلام آباد یک و دو، وکیل آباد، حاجی پیرلو و طرزیلو در قالب سه منطقه اولویت دار نهایی شده و با اختصاص اعتبار 70 میلیارد ریالی شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن سازان کشور عملیات اجرایی طرح از سالجاری آغاز می شود.

سید جواد محمودی معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به برنامه های دولت در راستای ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی گفت: کاهش آسیبهای اجتماعی، ساماندهی محیط شهری و تامین خدمات زیربنایی از اهداف اجرای این طرح است.

در جلسه ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی آذربایجان غربی که با حضور معاون عمرانی استاندار و اعضای ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی استان برگزار شد، آخرین وضعیت برنامه های مطالعاتی، شناسایی اولویتهای عمرانی و خدماتی مورد نیاز این مناطق بررسی شد.

