سید مهدی برقعی کارگردان فیلم سینمایی "لج و لجبازی" درباره شرایط اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: شرایط اکران عمومی این فیلم خیلی ایده آل نیست. اما سینمای ایران در حال حاضر به گونه ای شده که باید انتخاب بین بد و بدتر باشد. اگر قرار بود این فصل را از دست دهیم اصلا مشخص نبود در چه شرایطی باید فیلم را اکران می‌کردیم .

وی افزود: این فصل امسال با بازیهای جام جهانی، امتحان کنکور و دانشگاهها و از طرف دیگر گرمای بیش از حد هوا همراه است. اما با این حال از فروش فیلم تا امروز ناراضی نیستم. البته همانطور که می دانید ما به دلیل اینکه یک هفته زودتر از زمان مقرر فیلم "لج و لجبازی" را به دلیل افت فروش "ازدواج در وقت اضافه" اکران کردیم، هنوز نتوانستیم تبلیغات شهری داشته باشیم و فقط تیزرهای فیلم از تلویزیون پخش می شود.

این کارگردان ادامه داد: با توجه به شرایطی که وجود دارد خوشبختانه فیلم در اولین هفته، در روز فروش بلیت نیم بها 13میلیون تومان فروخته است. به همین دلیل فکر میکنم تا به امروز فروش راضی کننده بوده باشد و قطعا اگر شرایط ایده آلی داشتیم به گیشه بهتری نیز دست می یافتیم.

وی همچنین درباره موضوع فیلم "لج و لجبازی" عنوان کرد:فیلمنامه اولیه متعلق به حمید گرشاسبی بود که مورد توجه من قرار گرفت. زمانی که قرار شد این فیلم را که در ژانر اجتماعی واز رگه های طنز برخودار است را بسازم، به موفقیت آن در اکران فکر نمی کردم. "لج و لجبازی" فیلمی در جهت تحکیم بنیان خانواده است و پیامی انسانی را به مخاطب منتقل می کند.

برقعی افزود: برای انتقال این پیام به مخاطب باید در جهت سینمای عامه پسند حرکت می کردم و برای اینکه مخاطب با آن ارتباط برقرار کند، از رگه های طنز برای بیان حرفهایم استفاده کردم. فکر می کنم برای دیده شدن این پیام توسط مخاطب باید چنین راهی را در پیش می گرفتیم. به هر حال من معتقدم این فیلم را برای مردم ساختم.

وی خاطر نشان کرد: فیلمنامه فیلم را فرهاد توحیدی برای ساخت به من پیشنهادکرد، که با مهدی طاهباز کار بازنویسی آن را انجام دادیم و در حال حاضر فیلم با متن اولیه حدود50 درصد شباهت دارد.

این کارگردان سینما در ارتباط با حضور بازیگران در فیلم "لج و لجبازی" گفت: ما برای این فیلم اگر در انتخاب ترکیب بازیگران فقط به گیشه فکر می‌کردیم می توانستیم از حضور بازیگران دیگری استفاده کنیم. اما تلاش کردیم در همان ابتدا بازیگرانی را انتخاب کنیم که به نقش خود نزدیکتر باشند.

وی ادامه داد: به طور نمونه در فیلم "ازدواج در وقت اضافه" بازیگران زیادی بازی کردند که این روزها به نوعی فقط برای گیشه کار می کنند. اما فروش این فیلم نشان داد که فقط بازیگران نیستند که گیشه را تضمین می‌کنند. در فیلم ما چند بازیگر سینما و تلویزیون بازی می کنند، که با نقشهای خود همخوانی زیادی دارند.

برقعی در پایان به مخاطب فیلم خود توصیه کرد: امیدوارم این فیلم توسط مردم دیده شود زیرا من معتقدم مخاطبین اصلی این فیلم آنها هستند و از جهتی فکر می کنم فیلمی سرگرم کننده و جذاب برای آنها باشد.

امیر جعفری، نیما شاهرخشاهی، سارا خوئینی‌ها، سحر زکریا و سحر قریشی بازیگران این فیلم هستند.این فیلم داستان زوجی جوان به نام پونه و فرهاد است که پس از 15 سال زندگی مشترک حدود سه سال است از یکدیگر جدا شده‌اند. آشنایی پونه با یک مرد جوان انگیزه‌ای می‌شود تا فرهاد رقیب عشقی خود را از میدان به در کند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین ناظریان، مدیر صدابرداری: شهرام متولی‌باشی، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، طراح چهره‌پردازی: مهدیه اعرابی، صداگذار: آرش قاسمی، آهنگساز: سعید اسدی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: حجت ذیجودی، منشی صحنه: بهشته ناصری، جانشین تولید: علی رضایی.