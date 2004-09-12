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۲۲ شهریور ۱۳۸۳، ۱۹:۴۰

به دنبال سخنان تهديد آميز شالوم :

اتحاديه اروپا نسبت به عواقب هرگونه اقدام عليه عرفات هشدار داد

رهبران اتحاديه اروپايي با فشار بر اسرائيل خواستار جلوگيري از انزواي بيش از حد عرفات توسط اين رژيم هستند .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از آژانس يهود وزراي خارجه هلند و آلمان به مقامات اسرائيلي اعلام كرده اند كه در عين عدم رضايت آنها ازرهبري عرفات به عنوان رئيس تشكيلات خود گران فلسطيني ،  ليكن معتقدند كه لازم است با وي گفتگو شود.

برنارد بات(Bernard Bot) وزير خارجه هلند به سيلوان شالوم همتاي اسرائيلي خود گفت كه منزوي كردن عرفات در دفترش در رام الله نه تنها باعث تقويت وي كه موجب جلوگيري از ظهور رهبران ميانه رو فلسطيني نيز خواهد شد.

شالوم در اين ديدارعرفات را يك تروريست و فردي غير قابل اطمينان براي شراكت در گفتگوهاي صلح معرفي كرد . 

وي  اخيراً نيزاعلام كرده بود كه  اسرائيل سياست به انزوا كشاندن ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان  را ادامه خواهد داد وما او را از قدرت بركنار واز فلسطين دور و به نقطه ديگري منتقل خواهيم كرد و اين روزبسيار نزديك است.

شائول موفاز وزير جنگ رژيم صهيونيستي نيز گفته بود كه  كابينه اين رژيم هنوز به بحث تبعيد عرفات از سرزمينهاي فلسطيني متعهد است ليكن درحال حاضر طرح مشخصي براي آن ندارد و  در زمان مناسب راهي پيدا خواهد كرد كه عرفات را از منطقه دور كند.

 

 

کد مطلب 111448

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