مطالعات احداث اسکله پشتیبانی جزیره هرمز پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رحیم ناصری فخر بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در این باره گفت: این طرح مهم در 3 فاز و در شرق بندرعباس و جنوب فرودگاه احداث خواهد شد.

وی اعتبار پیش بینی شده برای احداث این پروژه را بیش از 300 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: فاز نخست این اسکله که شامل راه دسترسی خواهد بود ظرف مدت 18 ماه و با اعتباری معادل 100 میلیارد ریال به انجام خواهد رسید.

ناصری فخر اضافه کرد: برای فاز دو و سه ، هتل ، رستوران و مجموعه تفریحی و توریستی و پایانه مسافری در نظرگرفته شده که با پایان مراحل اجرایی این طرح بسیاری از مشکلات مردم این جزیره مرتفع خواهد شد.

وی با اشاره به نقش بنادر و اسکله ها در توسعه همه جانبه مناطق گفت: با توجه به مشکلاتی که مردم این جزیره برای دسترسی به سرزمین اصلی داشتند و نظر به اینکه مسیر دریایی فعلی بسیار دورتر از مسیر پیش بینی شده است سازمان بنادر و دریانوردی در راستای اصل عدالت محوری در مناطق محروم دولت خدمت گذار ، کار اجرای این پروژه را در دستور کار قرار داد.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اینکه این طرح به گونه ای پیش بینی شده که علاوه بر خدمت رسانی به مردم این جزیره، می تواند در بخش گردشگری نیز مورد استفاده قرار گیرد گفت: محل این پروژه به طوری درنظرگرفته شده که میان دو پروژه دهکده ساحلی و دهکده گردشگری بوده و امکان سرویس دهی به این دو مجموعه را در آینده دارا خواهد بود.