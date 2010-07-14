چهار پنجم شهرستانهای فارس سینما ندارند/ اعتباری به سینماها نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استان فارس در برخورداری از فضاهای سالن سینما همواره یکی از سه استان برتر کشور به شمار می رفته و بافت فرهنگی این استان نیز چنین ایجاب می کرده که در فارس بیشتر از استانهای دیگر فضاهای فرهنگی این چنینی وجود داشته باشد.

استقبالی که مردم از برنامه های فاخر فرهنگی که در طول سال در شیراز و سایر شهرستانهای استان برگزار می شود، دارند حاکی از فرهنگی بودن ساختار این شهر است که برنامه های فرهنگی تا چه حد مورد اسقبال مردم این استان قرار می گیرد.

در سالهای گذشته که در عرصه های موسیقی برنامه های فاخری توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا شده و یا در حوزه نمایش خروجی های در خور شانی را اهالی فرهنگ و هنر این استان مشاهده کردند می توان چنین استنباط کرد که آنچه باید در فارس و شیراز مورد توجه قرار گیرد عرصه های فرهنگی است.

در عین حال توجه و فعالیت در عرصه های فرهنگی فقط در حوزه برنامه گذاری محدود نمی شود بلکه پیگیری ایجاد فضای مناسب برای این امر نیز از جمله شاخصه هایی بوده که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فضای فیزیکی در حوزه سخت افزاری فرهنگ قرار می گیرد و شهر و استانی که از چنین فضایی هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمیت برخوردار باشد به طور حتم استقبال مردم و همچنین تعالی فرهنگ را نیز در آن محدوده جغرافیایی در پی خواهد داشت اما اگر فضای فیزیکی مناسبی در این حوزه وجود نداشته باشد به طور حتم نه تنها استقبال مناسبی از برنامه ها صورت نمی گیرد بلکه بافت و ساختار فرهنگی شهر و منطقه نیز در پی این امر به تعالی و رشد دست نخواهد یافت.

نمایی از سینمای شهرستان مرودشت

این امر در حوزه هایی مختلفی نظیر تئاتر، موسیقی و سینما قابل لمس و بررسی است. سینما نیز در این رهگذر به عنوان عرصه ای از فرهنگ که می تواند ارتباط مستمری با مردم یک شهر برقرار کند دارای اهمیت خاص خود است.

استان فارس نیز از این قائده مستثنی نیست. این استان همواره یکی از قطبهای فرهنگی کشور در ابعاد گوناگون به شمار می رفته و جنبه فرهنگی آن بر سایر ابعاد آن در نزد اذهان عمومی غالب می شده است.

اما این استان در بخشهای سخت افزاری فرهنگ با برخی مشکلات مواجه است که حوزه سالنهای سینما در این بعد مسئله از همه ابعاد نمود بیشتری دارد.

فقدان سینما در برخی شهرستانها و فرسودگی آن در شهرستانهایی که دارای سالنهای سینما هستند از جمله مسائلی است که در عرصه های سخت افزاری فرهنگ در این استان وجود دارد.

فرسودگی و قدیمی بودن یکی از مشکلاتی است که سالنهای سینما در استان فارس با آن دسته و پنجه نرم می کنند که از جمله آنها می توان سینمای شهرستان مرودشت که در 45 کیلومتری شیراز قرار دارد را مثال زد.

صندلیهای کهنه و فرسوده، کفپوشهای قدیمی و... از جمله مشکلاتی است که در سالنهای سینما در شهرستانهای استان قابل مشاهده است.

وضعیت فیزیکی حاکم بر سالن سینماهایی که در شهرهایی نظیر مرودشت و ... وجود دارد به خوبی ضرورت بازسازی آن را گوشزد می کند که برای اعتلای ساختار فرهنگی شهر چنین اماکنی باید در محوریت توجه قرار گیرد.

فارس با 17 سالن سینما

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در رابطه با آمار سالنهای سینما در این استان به خبرنگار مهر در شیراز گفت: در حال حاضر در این استان 17 سالن سینما وجود دارد که هشت سینما نیز در شهر شیراز فعال است.

هادی فخرایی اضافه کرد: از این آمار 9 سالن سینما نیز در شهرستانهای استان وجود دارد که پنج مورد آن فعال است.

صندلیهای سینمای مرودشت

معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس تاکید کرد: اما به رغم مسائلی که در حوزه فرسودگی سینماها در استان فارس وجود دارد از نظر حضور تماشاگران، این استان دارای رتبه های مناسبی است.

مدیر کل ارشاد فارس: مسکن و شهرسازی زمین پردیس سینمایی شیراز را تامین کند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز در خصوص وضعیت سینما در استان به خبرنگار مهر گفت: در حوزه های سخت افزاری کار، در استان فارس طرح ها و مصوباتی وجود دارد که از آنجمله می توان به ایجاد پردیس سینمایی اشاره کرد.

منصور طبیعی با اشاره به اینکه مسکن و شهرسازی باید زمین این پردیس سینمایی را تامین کند که تاکنون این امر صورت نگرفته بیان کرد: اگر زمین این پردیس سینمایی تامین شود می توان با مشارکت بخش خصوصی احداث این پروژه را پیگیری کنیم.

وی با اشاره به حوزه مرمت سالنهای سینما نیز بیان کرد: طی سه سال اخیر دو سالن سینما در شیراز مرمت شد که اقدامی مناسب نیز به شمار می رود اما در مجموع باید گفت در سالنهای سینما شیراز و سایر شهرستانها وضعیت چندان مطلوبی نداریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: موسسه سینمایی شهر وابسته به وزارت ارشاد اعلام آمادگی کرده که یک سوم هزینه مرمت سینما را پرداخت می کند به شرط اینکه یک سوم بقیه را مالک و یک سوم دیگر را نیز استان تامین کند که در شیراز مالک، حوزه هنری است.

طبیعی با اشاره به اینکه امیدواریم در شیراز و شهرستانها این امر صورت گیرد، افزود: ما برای حل مشکل در مصوبات دور سوم هیئت دولت به استان فارس مرمت سالنهای سینما را گنجانده ایم و امیدواریم مدیریت ارشد استان نیز در این خصوص کمکهای لازم را داشته باشند و از بودجه های فرهنگی استان بخشی را به سالنهای سینما اختصاص دهند.

دستغیب: بودجه های لازم باید به حوزه سینما اختصاص یابد

نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه در مباحث مربوط به سینماها دو موضوع حائز اهمیت است، بیان کرد: برای برطرف کردن مشکلات سینماها باید تسهیلات ارزان قیمت با بهره پایین و درازمدت در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد همچنین باید به فعالیتهای مرتبط مجوز داده شود که تا حدودی هزینه های سینما کاهش پیدا کند.

کفپوشهای سینما

احمدرضا دستغیب با بیان اینکه این دو موضوع در توسعه سینماها حائز اهمیت است، افزود: مدیریت غیردولتی برخی از هزینه ها را در سینما کاهش می دهد بنابراین باید به این سمت و سو حرکت کرد که با دو موضوع مذکور بتوانیم سوق دهی مقرون به صرفه ای را در اداره مجموعه سینما و سینما داری شاهد باشیم.

وی در خصوص فرسوده بودن سینماهای استان فارس و تزریق اعتبار نیز گفت: ارتقا شاخصهای فرهنگی در اختیار شورای برنامه ریزی فرهنگی است که می توانند بودجه ای را برای برطرف کردن مشکلات سینماها به این بخش اختصاص دهند.

اعتبارات استانی در مرمت سینماها لحاظ شود

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که استان فرهنگی فارس دارای 26 شهرستان است که فقط در 17 شهرستان سینما وجود دارد که البته در برخی از آنها سینماها فعال نیستند ضمن اینکه برخی از شهرستانها تازه تاسیس هستند و ایجاد فضاهای فرهنگی این چنینی در آنها بسیار ضروری و حائز اهمیت است و در برخی دیگر از شهرستانها نیز وضعیت فیزیکی سالنهای سینما به گونه ای است که مردم رغبت چندانی برای حضور در چنین فضایی را ندارند.

اما نکته ای که در این جریان قابل توجه است توجه مدیران ارشد و تصمیم گیران استان بوده که بتوانند از اعتبارات فرهنگی که به فارس تعلق می گیرد بخشی را به سینماها اختصاص دهند.

اعتباراتی که ادارات کل در اختیار دارند کفاف انجام پروژه های بسیار بزرگ را نمی دهد از این رو باید اعتبارات استان در این قضایا وارد شود تا کار به ساماندهی مناسب برسد و در خصوص سالنهای سینما نیز وضعیت باید به این شکل ادامه یابد.

استان فارس همواره به عنوان یک استان فرهنگی مطرح بوده و برای تثبیت شدن این موضوع نیاز است که مدیران استان برنامه های این چنینی نظیر ایجاد و تجهیز سالنهای سینما که در حوزه های سخت افزاری فرهنگ قرار دارند را جدی بگیرند.