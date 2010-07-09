به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدی ها شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست هم اندیشی تجار ازبکستان و قم در گفتگو با خبرنگاران حفظ بازارهای قبلی را یکی از راهبردهای سازمان بازرگانی استان قم برشمرد و یادآور شد: ما سعی داریم علاوه بر حفظ بازارهای قبلی، بازارهای هدف کالاهای تولیدی و مورد نیاز قم را افزایش دهیم تا بتوانیم در کشورهای مختلف نفوذ تجاری داشته باشیم و از این طریق حجم مبادلات کالاها بیشتر شود.



وی اعزام و دعوت هیئت تجاری را یکی از راه های شناسایی بازارهای هدف عنوان کرد و گفت: اواخر سال گذشته هیئت تجاری عراق به قم سفر کرد و تجربه نشان داد که ورود یک هیئت تجاری به این استان بسیار بهتر از اعزام هیئتهای تجاری به سایر کشورهاست.



جمشیدی به مزیت های اعزام هیئت تجاری به ازبکستان و دعوت از هیئت تجاری این کشور به قم اشاره کرد و افزود: ازبکستان در برخی کالاها به ویژه مصالح ساختمانی نیازمند یاری دیگر کشورها هستند و استان قم در تولید مصالح ساختمانی در جایگاه خوبی قرار دارد، از طرفی دیگر زیرساخت های کشاورزی در ازبکستان مهیاست و امیدواریم با گسترش مبادلات تجاری بین قم و ازبکستان شاهد رونق اقتصادی باشیم.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم ادامه داد: استان قم پتانسیلهای خوبی به خصوص در زمینه صنایع کوچک دارد و مزیتهای صنعتی این استان باید به سایر کشورهای جهان معرفی و شناسانده شود.



واردات از ازبکستان دو برابر صادرات به این کشور است



جمشیدی ها در بخش دیگری از سخنان خود به حجم مبادلات تجاری بین ایران و ازبکستان اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته انواع کالاها به ارزش 65 میلیون دلار از ایران به ازبکستان صادر شد که سهم قم از این مقدار چهار میلیون دلار بوده است.



وی اضافه کرد: بیشتر کالاهایی که به ازبکستان صادر شد شامل الیاف، مواد پلاستیکی، پارچه های نساجی، ذرت، ماشین آلات و... بوده است.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم خاطرنشان کرد: همچنین در سال گذشته حدود 140 میلیون دلار کالا از قبیل مس، پنبه، گندم، اوره و مواد نفتی، ابریشم و... از ازبکستان وارد کشور ما شده است.



اعزام هیئت تجاری از قم به سوریه



وی از اعزام هیئت تجاری از قم به سوریه در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: این هیئت متشکل از 20 نفر از تجار و بازرگانان قم است که به عنوان نماینده ایران به کشور سوریه اعزام می شوند.



جمشیدی ها با بیان اینکه در طول قبل و بعد از انقلاب اسلامی تا سال 85 فقط یک هیئت تجاری از قم به یک کشور خارجی اعزام شده بود گفت: در چند سال اخیر اعزام هیئت های تجاری به کشورهای خارجی افزایش یافته، به گونه ای که به طور متوسط سالانه چهار هیئت تجاری از قم به دیگر کشورها اعزام شدند.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، هیئت های تجاری از قم به کشورهایی نظیر مالزی، آفریقای جنوبی، مراکش، عراق، ترکیه و چین اعزام شده اند.



وی ابراز امیدواری کرد که با اعزام و دعوت هیئت تجاری، بسترهای ورود تجار و بازرگانان قم به بازارهای جهانی فراهم شود.

