زمان سنج ها 95 درصد از اضطراب رانندگان مشهدي را كاسته است

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد، هومن شاداب مهر با اعلا م اين مطلب افزود: اين زمان سنجها از تصادفات خطرناك جلوگيري كرده و اعتماد به نفس رانندگان در گذرگاهها و تقاطع را افزايش داده است.

وي گفت: هم اكنون چهل تقاطع و گذرگاه در مناطق شهري مشهد به زمان سنجهاي معكوس مجهز شده و تا پايان امسال بيست تقاطع ديگر به اين زمان سنجها مجهز خواهند شد.

شاداب مهر به دوربينهاي مدار بسته در تقاطع ها اشاره كرد و گفت: هم اكنون 24 تقاطع در مشهد به دوربين هاي مدار بسته مجهز شده كه در كنترل عبور و مرور خودروها نقش اساسي دارند.

وي افزود: دوربينهاي مدار بسته كه از مركز كنترل ترافيك هدايت مي شوند 70 كيلومتر از محدوده شهري را زير پوشش دارند كه امسال به 100 كيلومتر افزايش مي يابد.