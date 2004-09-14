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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۶:۲۶

مديرعامل سازمان تراليك شهرداري مشهد:

زمان سنج ها 95 درصد از اضطراب رانندگان مشهدي را كاسته است

مديرعامل سازمان تراليك شهرداري مشهد گفت: براساس بررسيهاي كارشناسي زمان سنجهاي معكوس در تقاطع هاي مشهد نود و پنج درصد از اضطراب رانندگان كاسته است.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد، هومن شاداب مهر با اعلا م اين مطلب افزود: اين زمان سنجها از تصادفات خطرناك جلوگيري كرده و اعتماد به نفس رانندگان در گذرگاهها و تقاطع را افزايش داده است.

وي گفت: هم اكنون چهل تقاطع و گذرگاه در مناطق شهري مشهد به زمان سنجهاي معكوس مجهز شده و تا پايان امسال بيست تقاطع ديگر به اين زمان سنجها مجهز خواهند شد.

شاداب مهر به دوربينهاي مدار بسته در تقاطع ها اشاره كرد و گفت: هم اكنون 24 تقاطع در مشهد به دوربين هاي مدار بسته مجهز شده كه در كنترل عبور و مرور خودروها نقش اساسي دارند.

وي افزود: دوربينهاي مدار بسته كه از مركز كنترل ترافيك هدايت مي شوند 70 كيلومتر از محدوده شهري را زير پوشش دارند كه امسال به 100 كيلومتر افزايش مي يابد.

 

کد مطلب 111458

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