محمد میرکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت توجه تمامی حوزه های فرهنگی و اجتماعی به موضوع مبعث پیامبر اکرم اسلام گفت: در بین عیدهای اسلامی عید مبعث آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و حتی می توان گفت گمنام مانده است.

وی ادامه داد: شایسته است بسیاری از جشنواره ها و رویدادهای ادبی و حتی دیگر شاخه ها چون هنری و ورزشی در این روز برگزار شوند و بر ما لازم است که هرچه بیشتر به این عید بزرگ اسلامی توجه کنیم. در حال حاضر به عیدهای دیگری چون نیمه شعبان بیش از مبعث در کشورمان توجه می شود البته این بدین معنا نیست که عیدهای دیگر اهمیت کمتری دارند و یا باید از توجه بدانها کاست بلکه لازم است توجه به عید مبعث بیشتر شود.

این نویسنده یکی از مهمترین دلایل کم کاری ادبیات درموضوع به رسالت برگزیده شدن حضرت محمد(ص) را اینگونه تشریح کرد: در حال حاضر پژوهشهای مردم شناسی و تاریخی درباره موضوع مبعث و وضعیت جامعه پیش از رسالت پیامبر اسلام و تغییر آن پس از ورود اسلام، چندان غنی نیست و یک نویسنده داستانی برای نگارش آثار خود نیازمند اینچنین پس زمینه های پژوهشی است.

میرکیانی افزود: وقتی یک نویسنده راجع به آداب و رسوم مردم پیش از اسلام و آنچه پس از اسلام در حوزه مردم شناسی رخ داد اطلاعات کافی ندارد نگارش یک متن باورپذیر برایش سخت می شود البته برخی نویسندگان کارهایی انجام داده اند ولی نسبت به بزرگی رویدادی چون مبعث ان کارها اندک است.

وی دلیل دیگری که باعث شده ادبیات به ویژه ادبیات داستانی درباره مبعث کم کار باشد اینگونه توضیح داد: همانطور که اشاره کردم در جامعه ما و از سوی مردم و مسئولان عید مبعث کمتر مورد توجه قرار گرفته است در حالیکه وقایع تاریخی مذهبی تراژیک را بیشتر مورد توجه قرار داده ایم.

نویسنده "روزی بود و روزی نبود" اضافه کرد: در چنین شرایطی اگر یک نویسنده مطالعه چندانی هم در متون پژوهشی نداشته باشد تنها با اتکا به شنیده های خود از کودکی تا امروز می تواند اطلاعات زیادی درباره واقعه ای چون عاشورا به دست آورد.

میرکیانی با اشاره به این نظر شهید مطری که وی نیز عید مبعث را عیدی گمنام در ایران می دانسته عنوان کرد: نه فقط در حوزه ادبیات و داستان بلکه در دیگر حوزه های فرهنگی مانند رسانه و سینما هم به مبعث آنطور که باید پرداخته نشده است. ما در تلویزیون چند اثر شاخص و فاخر درباره مبعث داریم؟ آیا فراتر از چند تله تئاتر رفته ایم؟ این کم کاریها باید جبران شود که زمینه آن با تقویت پژوهش فراهم می شود.

وی تاکید کرد: در این میان ادبیات کودک هم دشواری های خود را دارد و در کنار کمبود منابع پژوهشی و تحلیل تاریخی نویسنده باید متنی بنویسد که برای کودکان و نوجوانان قابل باور و درک باشد.

این نویسنده با اشاره به اینکه موضوعی چون مبعث محور وفاق ملی است بیان کرد: در جامعه ما زبان فارسی و دین اسلام دو عنصر مهم وفاق ملی هستند که مبعث مهمترین نقطه در دین اسلام است. اگر ما روی این موضوع کار کنیم وفاق ملی را تقویت کرده ایم و این امر هم با سرمایه گذاری برای نسلهای جوان و آشنایی دادن کودکان با مساله مبعث فراهم می شود.

میرکیانی افزود: کودکان ما باید از دوران کودکی با عناصر به وجودآورنده مبعث، افرادی که پس از رسالت پیامبر اسلام و آشنایی با این دین دگرگون شدند، تاثیر مبعث در تاریخ بشریت و ... آشنا شوند و این اتفاق لازم است در کتابهای آموزشی مدارس و ادبیات داستانی تواما رخ دهد.

وی در پایان تصریح کرد: مردم ما باید با نشاط عمیق در روز مبعث آشنا شوند. این عید بزرگترین عید مشترک بین ایران و جهان اسلام است و همچنین پیامبر اسلام شخصیتی است که در بین همه دین ها و همه مردم جهان شخصیتی قابل احترام و دوست داشتنی است پس می توان در سایه چنین شخصیتی آثار ادبی جهانی خلق کرد چراکه پیام وحدت رسول اسلام برای همه مردم جهان قابل درک است.