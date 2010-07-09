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۱۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

سرپرست سازمان اوقاف:

خیرین اموال خود را در جهت نشر معارف قرآنی وقف کنند

خیرین اموال خود را در جهت نشر معارف قرآنی وقف کنند

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه از خیرین و افرادی که تمکن مالی دارند دعوت کرد تا اموال خود را در جهت نشر معارف قرآنی وقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه از تمام ظرفیت خود برای فعالیتهای قرآنی استفاده می کند گفت: مسابقات بین المللی قرآن کریم بالاترین عرصه و نماد فعالیتهای قرآنی کشور است و تمام فعالیتهای قرآنی کشور در مدت 31 سال گذشته در برگزاری این ظهور و بروز پیدا می کند.

وی با تأکید بر برگزاری نشست نقد و بررسی مسابقات قرآن بعد از برگزاری این دوره از مسابقات با حضور اعضای جامعه قرآنی کشورافزود: باید یک تحول اساسی در نحوه برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم ایجاد کنیم و به عنوان الگویی در جهان اسلام و حتی فراتر از آن مبدل شویم.
 
حجت الاسلام محمدی برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم را توفیقی برای سازمان اوقاف دانست و اظهار داشت: برگزاری این مسابقات توفیق بزرگی برای این سازمان است که در این جهت خادم قرآن باشد اما در بحث تحول باید کارشناسان ضمن بررسی وضع موجود و معرفی وضع مطلوب این سازمان را برای رسیدن به وضع مطلوب راهنمایی کنند.
 
سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه کشور از خیرین و کسانی که تمکن مالی دارند درخواست کرد در جهت نشر معارف قرآنی اموال خود را وقف کنند.
 
کد مطلب 1114612

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