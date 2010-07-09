خیرین اموال خود را در جهت نشر معارف قرآنی وقف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه از تمام ظرفیت خود برای فعالیتهای قرآنی استفاده می کند گفت: مسابقات بین المللی قرآن کریم بالاترین عرصه و نماد فعالیتهای قرآنی کشور است و تمام فعالیتهای قرآنی کشور در مدت 31 سال گذشته در برگزاری این ظهور و بروز پیدا می کند.

وی با تأکید بر برگزاری نشست نقد و بررسی مسابقات قرآن بعد از برگزاری این دوره از مسابقات با حضور اعضای جامعه قرآنی کشورافزود: باید یک تحول اساسی در نحوه برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم ایجاد کنیم و به عنوان الگویی در جهان اسلام و حتی فراتر از آن مبدل شویم.

حجت الاسلام محمدی برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم را توفیقی برای سازمان اوقاف دانست و اظهار داشت: برگزاری این مسابقات توفیق بزرگی برای این سازمان است که در این جهت خادم قرآن باشد اما در بحث تحول باید کارشناسان ضمن بررسی وضع موجود و معرفی وضع مطلوب این سازمان را برای رسیدن به وضع مطلوب راهنمایی کنند.

سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه کشور از خیرین و کسانی که تمکن مالی دارند درخواست کرد در جهت نشر معارف قرآنی اموال خود را وقف کنند.

