محمودرضا تخشید، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه در پاسخ به این سئوال که چرا شبکه سه بیشتر به سمت ساخت مجموعههای ملودرام خانوادگی مثل "دلنوازان" و "فاصلهها" میل دارد به خبرنگار مهر گفت: مجموعههای تلویزیونی شبکه سه در راستای دغدغهها و مشکلات اجتماعی جوانان ساخته میشود تا ضمن سرگرم کردن مخاطبان برای آنها بار آموزشی هم داشته باشد. ممکن است قالب آن ملودرام خانوادگی باشد، اما به موضوعات اجتماعی میپردازیم.
وی در ادامه افزود: اگر فضای مجموعه "دلنوازان" خانوادگی بود، اما در مجموعه "رستگاران" به موضوعات اجتماعی مثل دختر بزهکار، کیف قاپی دختر و ... پرداختیم. 70 تا 80 درصد فضای این مجموعه اجتماعی بود تا خانوادگی. یا در مجموعه "مرد دو هزار چهره" و "مرد هزار چهره" به بحثهای اجتماعی روز پرداختیم یا سریال "پنجمین خورشید" که ماه رمضان پارسال پخش شد مقایسه اجتماعی بین دو زمان بود.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه درباره اینکه اما به جای پرداخت به مسائل اجتماعی عمیق بیشتر به موضوعات معمولی میپردازید، گفت: نه، اینطور نیست. در مجموعه "دلنوازان" به مسائل ازدواج جوانان پرداختیم و اینکه افرادی هستند که از مهریه برای سوء استفاده منفی از طرف مقابل بهره میبرنند. در تماسهای تلفنی این سریال مردم زیادی به خصوص پدر و مادرها به ما میگفتند که این مشکلات برای آنها هم خیلی پیش آمده و ای کاش چنین مجموعهای زودتر پخش میشود.
تخشید با اشاره به مجموعه "فاصلهها" گفت: در این سریال به سه تا چهار موضوع اجتماعی که جوانان با آن رو به رو هستند مثل ارتباط دختر و پسر در محیط خارج از خانه، سرمایهگذاری جوانان که ممکن است مسائل انحرافی در آن وارد شده باشد و مسائل اعتقادی مانند نماز ،پرداختیم. در مجموع در این شبکه سعی میکنیم به مسائل روز جامعه و دغدغههای جوانان نزدیک شویم .
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