دکتر جرالد ویژن در مورد این موضوع که آیا فراغت تابستانی برای اساتید دانشگاهی به منزله تداوم فکر و اندیشه است، به خبرنگار مهر گفت: اگر "فراغت" را به معنای فارغ بودن از کلاس درس و تدریس دانشگاهی در نظر بگیرم در این صورت تحقیق و پژوهش دغدغه اصلی من در این اوقات است. در این هنگام وقت و فرصت بسیار خوبی برای انجام تحقیقات گسترده و جامع وجود دارد که دوران تدریس چنین فرصتی پیش نمی آید.

مؤلف "شاید ما نظریه تناظری صدق را فراموش کنیم" افزود: البته این به آن معنا نیست که در طول تحصیل دانشگاهی و دوران تدریس هیچ تحقیقی از سوی استاد صورت نمی‌گیرد. می‌دانیم که اساتید دانشگاه در ارتباط با موضوعات تدریس، مطالعات و تحقیقاتی انجام می‌دهند. اما باید توجه داشت در طول تحصیل و تدریس این تحقیقات با نوعی گسست و انقطاع همراه هستند.

تبادل اطلاعات در همایشهای بین المللی

وی افزود: در تعطیلات تابستان امکان تمرکز جدی‌تر بر موضوعات تحقیقاتی وجود دارد. از سوی دیگر تعطیلات تابستان زمانی است که بیشترین همایشها و سمینارهای بین‌المللی در آن برگزار می‌شود. از اینرو اساتیدی که در این همایشها مقاله دارند باید مطالعات جامعی درباره موضوع داشته و بتوانند برای مخاطبان خود موضوع را به خوبی تبیین و تصریح کنند.

وی تصریح کرد: حضور در این همایشها امکان تضارب آراء را فراهم آورده و باعث می‌شود سطح علمی استاد به نوعی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مؤلف "صدق: نظریه تناظر و منتقدانش" یادآور شد: آمادگی برای شروع سال تحصیلی موضوع مهم دیگر در اوقات فراغت دانشگاهی برای اساتید به شمار می‌رود. اساتید دانشگاه باید چند هفته آخر تعطیلات تابستان را اختصاص به آمادگی برای سال تحصیلی دهند.

استاد باید برای حضور در کلاس درس آمادگی کامل داشته باشد

استاد فلسفه دانشگاه تمپل تصریح کرد: استاد موظف است برای طرح مسائل و موضوعات جدید در سال تحصیلی خود را آماده و مطالب مناسب و مفید برای ارائه به دانشجویان تهیه کند.

حوزه های تخصصی جرالد ویژن متافیزیک تحلیلی، معرفت شناسی، فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه قرون 17 و 18 میلادی و فلسفه اخلاق هستند. وی عضو هیئت تحریریه فصلنامه فلسفه آمریکا است.