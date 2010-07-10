طرح ایجاد هلدینگ های اشتغالزایی تعاونی اجرا می شود

رمضان لطفی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست مشترک فرهنگسرای کار با وزارت تعاون و اداره کل تعاون استان تهران در زمینه برگزاری کارگاههای مشاوره تعاون، اشتغال و تسهیلات خبر داد و گفت: طی 2 سال گذشته از طریق شناسایی و هدایت کارآفرینان، کمک به راه اندازی بنگاههای کارآفرینی و همچنین انجام مشاوره ایجاد واحدهای تعاونی، اقدامات موثری انجام شده است.

از سرگیری کارگاههای مشاوره تعاون

رئیس فرهنگسرای کار با اعلام این خبر که با مسئولان وزارت تعاون مذاکراتی مبنی بر از سرگیری برگزاری کارگاههای مشاوره تعاون و کارآفرینی صورت گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت کارآفرینی و همچنین لزوم توجه به فعالیتهای این بخش، اجرای اصل 44 قانون اساسی و شناخت ظرفیتهای قانونی موجود در زمینه کارآفرینی در تعاون، ایجاد واحدهای کسب و کار تعاونی هدف گذاری شده است.

لطفی ادامه داد: ایجاد کسب و کار در قالب تعاونیها برای کارآفرینان مزایا و تسهیلاتی را به همراه خواهد داشت که شرکت در کارگاههای آموزشی و همچنین انجام مشاوره از آن جمله است. در جریان این آموزشها، آگاهی افراد نسبت به انجام فعالیتهای اقتصادی در قالب تعاونیها افزایش خواهد یافت.

کسب و کار به روش تعاونی

وی با اشاره به اینکه در جریان آموزشها کارآفرینان از مزایای تشکیل تعاونیها بهره مند می شوند، بیان داشت: با توجه به ورود بخش تعاون به حوزه اشتغال و بازار کار، در قالب اشاعه فرهنگ تعاون، توسعه و ترویج آن با تعاونیها همکاری خواهیم کرد. در نظر داریم کارآفرینانی که به دنبال ایجاد واحدهای کسب و کار هستند را با مقوله تعاون آشنا کنیم تا آنها بتوانند کسب و کار خود را به روش تعاونی برپا کنند.

رئیس فرهنگسرای کار تاکید کرد: برنامه ریزی شده است در قالب فعالیتهای ترویجی وزارت تعاون و انجام فرهنگ سازی برای توسعه سهم این بخش در اقتصاد، ما نیز کارگاههای فنی و تخصصی مشاوره ای را برگزار کنیم.

لطفی در زمینه هدف اصلی از انجام فعالیتهای ترویجی در بخش تعاون به ایجاد تعاونیهای بزرگ و مادر تخصصی اشاره کرد و افزود: پیشنهاد شد در جریان همکاری های مشترک، بحث راه اندازی و طرح تشکیل شرکتهای تعاونی خاص مادر تخصصی برای کارآفرینان، خوداشتغالان و هنرمندان دنبال شود.

ایجاد هلدینگهای مادرتخصصی در تعاون

به گفته وی این اقدامات در قالب شبکه ای منظم سازماندهی خواهد شد. همچنین برای کارآفرینان عرصه صنعت نیز گروههای مختلفی در قالب تعاون می توان تشکیل داد تا از طریق ایجاد یک بانک اطلاعاتی، هلدینگ های تعاونی در گرایشهای مختلفی از جمله صنایع دستی، عمران، گردشگری، صنعت و غیره تاسیس شود.

این مقام مسئول در فرهنگسرای کار به راه اندازی تعاونی های کارآفرینی به عنوان بخش دیگری از مذاکرات صورت گرفته با وزارت تعاون اشاره کرد و بیان داشت: پیرامون موضوعات تعاونی، نظرات کارشناسی افراد آگاه نیز پذیرفته می شود که در حوزه های کارآفرینی و در قالبهای مختلف در جهت شناخت موانع و مشکلات بر سر راه کارآفرینی و راهکارهای آن، اقدام شود.