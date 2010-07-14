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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۸:۲۲

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: رفتار شایسته و پسندیده داشتن در شرایط و موقعیتهای مختلف صفتی شاخص بوده و برخورداری از آن نشانه ادب و هوشیاری است .

آیه روز:

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَیَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ کَذَلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُم بِمَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ .

آنهایى را که جز خدا مى‏خوانند دشنام مدهید که آنان از روى دشمنى [و] به نادانى خدا را دشنام خواهند داد این گونه براى هر امتى کردارشان را آراستیم آنگاه بازگشت آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام مى‏دادند آگاه خواهد ساخت .

سوره انعام، آیه 108

حدیث امروز:

امام محمد باقر(ع):

ان الله یبغض الفاحش المتفحش.

خداوند ، دشنام گوی بی آبرو را دشمن دارد .

بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 176

کد مطلب 1114670

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