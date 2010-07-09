پاسداران باید به امام حسین (ع) اقتدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، حجت الاسلام عباسعلی اختری امام جمعه موقت شهرستان ری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان ری در آستانه سید الکریم(ع) اظهار داشت: امام حسین (ع) با تقدیم خون خود درخت اسلام را زنده کرد و و به برکت میلاد با سعادت امام حسین(ع) این روز روز پاسدار نامگذاری شده است و لازم است کسانی که در سنگرهای انتظامی، فرهنگی و سیاسی ایران اسلامی پاسداری می کنند در انجام وظایف خود به امام حسین(ع) اقتدا کنند.

وی گفت: ادای مسئولیت و انجام وظیفه در بیشتر جاها همراه با خطرات و دشواری های بسیاری است و کسی که می خواهد خطری متوجه او نباشد در واقع نمی خواهد به جامعه خود خدمت کند.

اختیری با اشاره به تحقیر آمیز بودن دیدار رئیس جمهور آمریکا با نتانیاهو ابرازداشت: مسئولان آمریکا توجهی ندارند که این گونه کارها باعث تحقیر آنها می شود و بیش از 20 سال است که استکبار جهانی عروسک و اسباب بازی تعدادی صهیونیسم شده است و روسای آمریکا آنقدر احساس خطر و وحشت می کنند از اینکه رژیم صهیونیسم آنها را اداره کند.

وی تصریح کرد: اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که امنیت اسرائیل برای ما از اولویت خاصی برخوردار است و ما اجازه نمی دهیم کسی درباره سلاح هسته ای اسرائیل اظهارنظر کند و کوچکترین حرفی بزند، این یعنی عجز ، درماندگی و خواری آمریکا.

حجت الاسلام اختری تاکید کرد: همه قدرتمندان دنیا می دانند که ایران اسلامی با وحدت بی نظیر که بین دولت و ملت برقرار است و با اطاعت از ولی فقیه، با تمام قدرت و رشادت راه هسته ای و هرگونه قدرتمندی را ادامه خواهد داد.

وی گفت: بحمدالله رهبری عالمانه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، مدیریت و تدبیر ریاست جمهوری و حضور گسترده مردم با اراده قاطع و محکم در مقابل هرگونه فشاری ایستادگی کرده و نقشه های شوم بیگانگان را خنثی خواهند کرد.

وی در خاتمه با توصیه به نمازگزاران خواستار بهره مندی معنوی از چند روز باقیمانده ماه رجب شد و گفت: با فرارسیدن ماه مبارک شعبان انشاءالله فرصت بیشتری را برای بندگی خالصانه به درگاه احدیت داشته باشیم.