ادعای دفاع از حقوق بشر غرب یک دروغ بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان، در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهار داشت: غرب از ادعای های بشر دوستانه تنها برای رسیدن به اهداف استعماری خود استفاده می کند و ادعای های دفاع از حقوق بشر تنها دروغ است.

وی ادامه داد: غرب بخصوص آمریکا منشا آدم کشی و اشغالگری است.

وی گفت: تمام این دد منشی های غرب برای رسیدن به اهداف اقتصادی است و تمام اقدامات آنها و ایستادگی آنان مقابل ایران نیز در جهت اهداف اقتصادی آنها است.

وی افزود: ایستادگی ایران مقابل قدرتهای تمامیت خواه در عصر حاضر به عنوان یک الگوی بزرگ برای ملتهای مظلوم تبدیل شده است.

امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب سعی کرده است با استفاده از حربه های مختلف به انقلاب ضربه بزند و در این جهت تحریمها را از اوایل انقلاب شروع کرد اما این مسئله درنهایت به پیشرفت کشور منجر شد.

وی گفت: متاسفانه کشورهای اسلامی در مقابل مشکلات جهان اسلام بخصوص فلسطین سکوت کرده اند و در جهت اهداف غرب حرکت می کنند.

وی ادامه داد: اما ایران با اقتدار مقابل زورگویی غرب برعلیه مسلمانان ایستاده است.



