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۱۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

نامزدهای دریافت بهترین بازیکن جوان جام جهانی 2010 معرفی شدند

نامزدهای دریافت بهترین بازیکن جوان جام جهانی 2010 معرفی شدند

بازیکنانی از تیم‌های ملی آلمان، غنا و مکزیک این شانس را دارند که به عنوان بهترین بازیکن جوان جام جهانی 2010 انتخاب شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بین المللی فوتبال فهرست اولیه بهترین بازیکن جوان جام جهانی 2010 را اعلام کرد که در این بین به احتمال بسیار زیاد توماس مولر، پدیده تیم ملی فوتبال آلمان این جایزه را به خود اختصاص خواهد داد.

گروه مطالعات فنی فیفا سه بازیکنی که نام آنها در زیر می آید را به عنوان بهترین بازیکنان جوان جام نوزدهم معرفی کرده است:
1- توماس مولر: این بازیکن جوان تیم بایرن مونیخ که فقط 20 سال دارد با چهار گل و سه پاس گل عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود در جام جهانی به جای گذاشت.
 
2- جیووانی دو سانتوس: این بازیکن سابق بارسلونا که فقط 21 سال دارد یکی از مشهورترین چهره‌های تیم مکزیک بود. او در این تورنمنت نشان داد که آینده در دست جوانانی مانند اوست.
 
3- آندره آیوو: فرزند عبدی پله اسطوره فوتبال غنا در این جام فوق‌العاده نشان داد و با ضریب 85 درصد موفقیت در مسابقات حاضر شد،‌ او که در آستانه انتقال به یک تیم بزرگ خارجی است یکی از سه بازیکنی است که شانس دریافت جایزه بهترین جوان این دوره از جام جهانی را داراست.
 
کمیته مطالعات فنی فیفا را کریستین کارمبئو، ژرار هولیه، اولگر اوسیک، کالوشا والیا و ابراهیم ماتسی‌له‌له تشکیل می دهند. در دوره گذشته جام جهانی لوکاس پودولسکی از تیم ملی فوتبال آلمان این جایزه را به خود اختصاص داد.
کد مطلب 1114747

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