جانشین پتریوس درباره بدتر شدن اوضاع در افغانستان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، ژنرال "دیوید رادریگز" جانشین فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان روز گذشته با اشاره به کشته شدن 103 نظامی ناتو در ماه ژوئن در این کشور که 61 نفر از آنها آمریکایی بودند، درباره افزایش آمار تلفات و بدتر شدن اوضاع در افغانستان هشدار داد.

وی افزود: ما درصدد حمله به مقرهای طالبان در افغانستان هستیم و به همین علت احتمال افزایش آمار تلفات نظامیان در این کشور وجود دارد.

بر اساس این گزارش ماه ژوئن به عنوان مرگبارترین ماه برای نیروهای ناتو از سال 2001 تا کنون ( یعنی زمان آغاز اشغال افغانستان ) نام گرفته است.

پیش از این بیشترین تلفات نیروهای ائتلاف در افغانستان مربوط به ماه آگوست سال گذشته بود. در آگوست سال گذشته در مجموع 77 نفر از نیروهای ائتلاف در افغانستان کشته بودند.

اعلام ماه ژوئن به عنوان خونین ترین ماه ناتو در افغانستان در حالی است که ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ناتو در این کشور به سبب انتقادهای شدید از راهبرد دولت آمریکا، توسط باراک اوباما برکنار شد.