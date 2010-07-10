به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای کشتی فرنگی جام کازاراشویلی گرجستان در رده سنی نوجوانان تیم خوزستان نماینده کشورمان در این مسابقات صاحب 2 مدال نقره و 2 مدال برنز شد.

براین اساس، در این رقابتها که از روز پنجشنبه در شهر "روستاویی" گرجستان آغاز شده است تیم 10 نفره خوزستان که در اوزان 85 و 100 کیلوگرم نماینده ای نداشت، با کسب دو مدال نقره توسط مسعود مرادی در وزن 69 کیلوگرم و سعید گردی در وزن 46 کیلوگرم و دو مدال برنز توسط رامین طاهری و پیام بویری پیانی در اوزان 50 و 58 کیلوگرم به کار خود پایان داد.

روز جمعه در پنج وزن دوم سعید گردی در وزن 46 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و در وزن 76 کیلوگرم سجاد اسدی عیدی به مقام پنجم رسید.

ایوب ولی پور در وزن 42 کیلوگرم، مجید حاجی وند در وزن 50 کیلوگرم، میلاد محدودی سوق و پوریا بویری پیانی در وزن 54 کیلوگرم و علی شریفی در وزن 63 کیلوگرم به مدالی دست نیافتند.

این رقابتها با حضور کشتی گیرانی از 10 کشور دنیا برگزار شد و در هر وزن بیش از 28 کشتی گیر حضور داشتند.