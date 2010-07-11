ظرفیت شهرکهای صنعتی برای توسعه استان زنجان بسیار ناچیز است

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با داشتن یک شهرک صنعتی بزرگ و پرحجم می توانیم زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی بزرگی در اختیار استان قرار دهیم، افزود: کاری که اکنون در دست پیگیری است ایجاد یک یا چند شهرک صنعتی با مساحت حداقل چند هزار هکتار است تا ظرفیت بالایی برای توسعه صنعتی استان ایجاد کنیم و بعد از این کار امکان بالقوه فراهم می شود که فرخوان داده و از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شهرک های پیش بینی شده دعوت شود.

وی ادامه داد: با تلاش هایی که در دوره مدیریت استاندار فعلی به عمل آمده فضای بسیار مناسبی برای استقبال از سرمایه گذاران در استان زنجان به وجود آمده است و برای اولین بار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استان توسط یک سرمایه گذار ترکیه ای در حال انجام است.

کریمی ادامه داد: این سرمایه گذاری تجربه بسیار موفق و خوبی برای استان بوده که برای اولین بار بدون هیچ گونه حمایتی از نظر تسهیلاتی صورت گرفته و 100در صد منابع سرمایه گذاری توسط خود سرمایه گذار صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان گفت: از نظر مدیریتی، تأکید استان بر توزیع عادلانه و مناسب سرمایه گذاری به ویژه در زمینه صنعتی است چرا که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سطح استان پراکنده ولی سرمایه گذاری صنعتی به صورت انتخابی انجام می گیرد.

کریمی با تأکید بر لزوم توجه به سرمایه گذاری صنعتی در مناطق محروم گفت : در این راستا شهرک صنعتی پتروشیمی و شهرک 1000 هکتاری صنایع پتروشیمی، طرح سیمان خمسه و اخیرا اقدامات اجرای طرح فولاد در شهرستان ایجرود ایجاد شده است، هم چنین جابجایی شرکت سرب و روی به بزرگراه زنجان - تبریز و شهرستان ماهنشان، نزدیکی معدن انگوران می تواند زمینه توسعه این شهرستان ها را فراهم کند، در شهرستان خدابنده نیز طرح تولید پروپلین از متانول پیگیری می شود.

وی ادامه داد: موارد نام برده واحدهای بزرگ و مشخص است ولی واحدهای کوچک نیز در شهرستانها انجام می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار از ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در قالب یک ساختمان مستقل زیر نظر ستاد سرمایه گذاری استان با حضور مدیران دستگاه های مختلف هم زمان با روز صنعت و معدن خبر داد و گفت: وظیفه این مرکز هدایت، حمایت و ایجاد تسهیل و تسریع در روند سرمایه گذاری در استان اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر اساس نرم افزارهایی که در این مرکز تدوین و اجرا می شود است تا زمان فرآیند سرمایه گذاری به حداقل ممکن کاهش یابد.

کریمی سرمایه گذاری در سایر بخشها را مطلوب ارزیابی کرده و افزود: در بخش کشاورزی با تشکیل خوشه های تولیدی در زمینه محصولات مختلف کشاورزی و تشکیل تعاونی هایی متشکل از کشاورزان و روستاییان، حرکت خوبی انجام شده است که از آن جمله می توان به تشکیل تعاونی های تولیدی در منطقه طارم برای توسعه باغات زیتون در اراضی شیب دار منطقه یا توسعه باغات در منطقه ماهنشان و همینطور در سایر نقاط استان اشاره کرد.

وی اظهار داشت: در کنار آن سرمایه گذاران خصوصی نیز با سرمایه گذاری در زمینه کشت و صنعتهای بزرگ همانند دامداریها و مزارع بزرگ به ویژه با تأکید بر آبیاری مکانیزه برای توسعه مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی که مورد تأکید است، در استان فعال هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار گفت: ما در استان زنجان کمیته رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی را داریم و در آن مشکلات واحدها از نظر کارگری، بدهی های بانکی، خدمات زیربنایی مثل آب، برق، گاز، راه و مسائل مختلفی که ممکن است داشته باشند بررسی و کمک می شود تا از کاهش ظرفیت و تعطیلی آن ها تا حد امکان جلوگیری شود.

کریمی افزود: بسیاری از واحدها با این کمک ها توانسته اند بر مشکلات خود فائق شوند، از طرفی دیگر در هفته دولت نیز تصمیماتی در سطح کلان جهت به تعویق انداختن باز پرداخت وامهای بانکی و سایر بدهیهایی که به بخشهای دولتی دارند اتخاذ خواهد شد.

وی گفت: به طور منطقی سرمایه گذاری مبتنی بر پارامترهای اقتصادی و سود آوری برای سرمایه گذار و اصولا ً یک مقوله اقتصادی است و قطعا سرمایه گذار جایی سرمایه گذاری می کند که سود کافی برای او برای او داشته باشد.

کریمی تصریح کرد: اگر دولت بخواهد سرمایه گذار را به جای خاصی هدایت کند قطعا ً باید مشوقهای لازم را پیش بینی و در اختیار سرمایه گذار قرار دهد تا آن سرمایه گذار، سرمایه گذاری خود را در یک منطقه خاص جغرافیایی متمرکز کند.

وی در ادامه گفت: در این راستا در استان زنجان قیمتهای ترجیحی زمین در شهرکهای صنعتی دور افتاده به قیمت حداقل ممکن واگذار می شود و همچنین سرمایه گذارانی که در این مناطق سرمایه گذاری می کنند معاف از مالیات هستند.

کریمی انتقال سرریز صنایع و سرمایه گذاری های صنعتی از سمت پایتخت به سایر مناطق را در فراهم کردن امکانات مورد نیاز دانست و بر لزوم ایجاد شهرک های صنعتی با مساحت گسترده برای استقرار صنایع تأکید کرد.