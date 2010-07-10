عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- پلیس آمریکا تظاهرات مردم شهر اوکلند را که در اعتراض به کشته شدن یک جوان سیاه پوست توسط پلیس برگزار شد، سرکوب کرد.

- کره شمالی پیشنهاد برگزاری نشست را با آمریکا درباره غرق شدن کشتی کره جنوبی مطرح کرد.

- رئیس جمهوری آمریکا خواستار از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش میان مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم اسرائیل شد.

- آمار تلفات انفجارهای دوقلو در منطقه مهمند پاکستان به 102 نفر رسید.

- ترکیه بر محکم شدن روابط دوجانبه با رژیم صهیونیستی پس از حمله صهیونیستها به کاروان آزادی تاکید کرد.

- در پی کشته شدن یک سرباز استرالیایی در افغانستان، آمار تلفات این کشور از ابتدای جنگ در سال 2001 تاکنون به 17 تن رسید.

- روسیه و ژاپن موافقت خود را برای ساخت تاسیسات گاز طبیعی در ولادیوستوک اعلام کردند.

- کره جنوبی بار دیگر خواستار عذرخواهی کره شمالی به سبب غرق شدن ناو جنگی این کشور شد.

- کره شمالی از آمادگی خود برای بازگشت به مذاکرات خلع سلاح هسته ای خبر داد.

- دولت چین از افزایش میزان صادرات خود در ماه ژوئن خبر داد.



- آلا طالبانی عضو ائتلاف کردستان تاکید کرد : ائتلاف متشکل از دولت قانون و ائتلاف ملی(اتحاد ملی) به ائتلاف کردستان نزدیک تر است.