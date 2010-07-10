7500 میلیارد تومان طی پنجسال به بخش فرهنگ اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام محمدرضا میر تاج الدینی عصر جمعه در اختتامیه چهارمین جشنواره گل محمدی در دهستان گنبرف گفت: دولت دهم رویکرد فرهنگی را در برنامه های خود دنبال می کند و دور سوم سفرهای رئیس جمهور به استانها با رویکرد فرهنگی انجام می شود.

وی تصریح کرد: امسال سال اول تخصیص این اعتبارات است و سهم آذربایجان شرقی از بودجه فرهنگی کشور 500 میلیارد تومان است.

حجت الاسلام میر تاج الدینی اغلب اقدامات فرهنگی انجام گرفته در کشور را نرم افزاری خواند و گفت: ایجاد کانونهای فرهنگی، برگزاری جشنواره ها، هنر، گردشگری، میراث فرهنگی، نشر کتاب، تاسیس کتابخانه هدف کانونهای مساجد و... از جمله این فعالیتها هستند.

وی تاکید کرد: با بهره گیری از اعتبارات موجود جهش فرهنگی بزرگی را در کشور شاهد خواهیم بود.

میرتاج الدینی جشنواره گل محمدی را بسیار موفق ارزیابی کرد و یادآور شد: این جشنواره نیز جزء برنامه های مورد حمایت اعتبارات فرهنگی استان مورد توجه ویژه مسئولین خواهد بود.

وی تولید نزدیک به 1900 تن گل محمدی در سال با کیفیت بسیار مرغوب در این منطقه را حائز اهمیت ویژه دانست و اذعان داشت: افزایش تولید 3تن گل محمدی به چهار تن در هر هکتار با اصلاح روشها و برنامه های کاشت و تولید موفقیت چشم گیری است که باید مورد توجه ویژه مسئولان استانی و کشور و همچنین رئیس جمهور قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برای بهبود این صنعت باید اقدامات لازم انجام گیرد و نیازهای منطقه برطرف شود.

تاج الدینی با اشاره به انتقال محصول تولیدی در این منطقه به شهرستان کاشان برای گلابگیری، افزود: صنایع فرآوری گل نیز یکی منابع مورد نیاز پر اهمیت این منطقه است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اجرای مجموع برنامه های این چنینی را برای معرفی منطقه و ایجاد فضا و امکانات گردشگری موثر خواند و گفت: با معرفی صحیح و اصولی این روستاهای ارزشمند و جاذبه های زیبای گردشگری بعد از دهستان گنبرف نیز در کنار روستای کندوان مطرح خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات مطرح شده از طرف دهیار گنبرف گفت: با همت مدیریت استان، نمایندگان مجلس، مسئولان کشوری و ... مشکلات این منطقه به عنوان یکی از جاذبه های برجسته گردشگری کشور برطرف خواهد شد.

وی همچنین در این رابطه افزود: کارگروهی در استان تشکیل خواهد شد. با همکاری بنیاد مسکن، سازمان مسکن و شهرسازی استان، اداره کل راه و ترابری مشکلات مناطق محروم بررسی و برای حل آن اقدام خواهد شد.

میرتاج الدینی یکی از مشکلات نبود راه مناسب عنوان کرد و گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام گرفته اقدامات لازم برای احداث جاده این منطقه به طول 10 کیلومتر انجام شده و تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.