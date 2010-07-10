آسارا در اضطراب یکطرفه شدن جاده چالوس/ بیمارانی که در راه می مانند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بخش آسارا برغم اهمیت زیادی که در زمینه های مختلف از جمله گردشگری دارد، همچنان در بسیاری از زمینه ها محروم مانده و ساکنان این بخش از بسیاری از امکانات رفاهی محروم هستند.

این بخش، کیلومترها از جاده چالوس را در دل خود جای داده و هر روز پذیرای گردشگرانی است که به سوی مناطق شمالی کشور می روند و بعضی از آنها نیز ساعتی را در این بخش می گذرنند.

آسارا به واقع، رنگین کمانی از گردشگری است و همزمان، جنبه های مختلف گردشگری از جمله توریسم طبیعت، تاریخی و مذهبی را در خود دارد تا جاییکه گفته می شود این بخش یکی از زیباترین مناطق گردشگری استان تهران است و ساکنان این بخش نیز دل خود را به این امر خوش کرده اند.

آسارا از بسیاری از حقوق مسلم خود محروم است

اما با وجود همه این جنبه های مثبت باید به یاد داشته باشیم که آسارای مظلومی که در چند کیلومتری کرج نشسته و تا تونل کندوان ادامه دارد، بسیاری از امکاناتی که ما در شهرهای بزرگ داریم و قدرش را نمی دانیم را ندارد؟

به عنوان مثال، آسارا بیمارستان ندارد و اگر برای ساکنان این منطقه اتفاقی بیفتد و ناخوش شوند، برای رسیدن به یک مرکز درمانی مجهز باید کیلومترها راه پیچ در پیچ را طی کنند و در سرما و گرما همواره اضطراب یک طرفه شدن جاه چالوس را در دل داشته باشند؟

همچنین آسارا امکانات درمانگاهی مناسب و کافی ندارد ضمن اینکه تعداد خودروهای اوژانس در این منطقه بسیار محدود است و جوابگوی بسیاری از نیازهای درمانی نیست.

در عین حال، آسارا داروخانه به تعدادکافی ندارد و اگر برای اهالی مشکلی پیش آید و مجبور شوند دارویی تهیه کنند، اگر آن دارو در داروخانه های آسارا موجود نباشد، آنها مجبور می شوند راه پرپیچ و خم جاده چالوس را تا کرج طی کنند؟

همه مشکلات آسارا یک طرف و یکطرفه شدن جاده چالوس در طرفی دیگر

شاید همه موارد یادشده را بتوانیم به گونه ای نادیده بگیریم اما آیا می توانیم فراموش کنیم که کابوس یکطرفه شدن جاده چالوس همواره سایه به سایه با اهالی بخش آسارا می آید و آنها مجبور هستند که همواره برنامه ریزی ها زندگی خود را بر اساس ساعات و روزهای یکطرفه شدن جاده انجام دهند؟ همه مشکلات اهالی مظلوم آسارا به یک طرف و یکطرفه شدن جاده چالوس در طرفی دیگر.

مدتی قبل خبر فوت یک نفر در بخش آسارا به دلیل دیر رسیدن کمکهای امدادی را شنیدیم و متاثر شدیم اما آیا تاسف و تاثر ما دردی را دوا می کند؟ متاسفانه ما عادت کرده ایم که خبر اتفاقات بد را بشنویم و پس از مدتی خبر آن اتفاق را خواسته یا ناخواسته از یاد ببریم و فراموش کنیم که قربانی بعدی آن حادثه ممکن است یکی از اقوام ما باشد یا حتی خودمان باشیم.

چند روز قبل یک نفر در آسارا از کوه سقوط کرد اما نیروهای امدادی به دلیل یکطرفه بودن جاده نتوانستند به موقع به وی امدادرسانی کنند و این نیروها ساعتها منتظر ماندند به این امید که دقایق زودتر بگذرد و مصدوم تا رسیدن آنها زنده بماند اما مصدوم فوت کرد و هیچ کس نتوانست برای وی کاری انجام دهد.

صرف مباهات کردن به گذشتن یکی از زبیاترین جاده های جهان از آسارا کافی نیست

امکانات درمانی بخش آسارا آنقدر ناچیز است که نمی تواند از مرگ یک نفر جلوگیری کند درحالیکه کرجی ها و مسئولان کرجی همواره به مسئله گذشتن یکی از جاده های زیبای جهان از بخش آسارای این شهرستان به عنوان یک امر بسیار مطلوب در زمینه گردشگری نگاه و به این امر مباهات می کنند.

شاید آنها گاهی فراموش می کنند که در بخشی که کیلومترها از این جاده زیبا را در خود جای داده، افرادی نیز زندگی می کنند و روزانه ده ها یا شاید صدها هزار نفر از این جاده عبور می کنند و به دلیل پهن نبودن عرض جاده، ممکن است خودروی آنها و خود آنها گرفتار حادثه شوند.

شاید مسئولان کرجی فراموش کرده اند که بخش آسارا پذیرای کوهنوردان نیز می شود و لازم است امکانات امدادی کافی برای رسیدگی به حوادث احتمالی فراهم شود تا امدادرسانی به موقع صورت گیرد و اتفاقی که چند روز قبل برای شخص یادشده افتاد، دیگر تکرار نشود.

صدای اضطراب و کابوس به جای نمی رسد

ساکنان بخش آسارا سالهاست که به اضطراب و کابوس یکطرفه شدن جاده چالوس خو کرده اند اما انگار صدای اضطراب و کابوس آنها به جایی نمی رسد.

به نظر می رسد همه ما عادت کرده ایم که نمایندگان کرج و مسئولان بخش آسارا هرچند وقت یکبار نسبت به کمبود امکانات درمانی کافی در آسارا هشدار دهند و ما نیز در ظاهر، هشدار آنها را جدی بگیریم اما در باطن هیچ اهمیت جدی برای این امر قائل نباشیم.

متاسفانه اهمیت ملی بخش آسارا و جاده چالوس در بسیاری از موارد به بوته فراموشی سپرده می شود و همه از یاد می برند که آسارا و جاده چالوس نه تنها برای کرج بلکه برای کل کشور اهمیت دارد.

همچنین گاهی فراموش می شود که بسیاری از گردشگران مناطق شمالی کشور از این جاده برای تردد استفاده می کنند و اگر برای هریک از آنها در طول حضور در آسارا مشکلی پیش آید، بخشی از بار این مشکل به دوش شهرستان کرج می افتد و مصدومان باید به این شهرستان یا مناطق دیگر منتقل شوند.

نیازهای جمعیت چند ده هزار نفری آسارا در نظر گرفته شود

البته در خصوص کمبود مشکلات درمانی در بخش آسارا نباید تنها نیازهای مسافران و گردشگران را در نظر داشته باشیم بلکه باید به نیازها و کمبودهای جمعیت چند ده هزار نفری این بخش نیز توجه کنیم و حق و حقوق تامین نشده آنها در این زمینه را جدی بگیریم.

یکطرفه شدن جاده چالوس معمولا روال خاص خود را دارد و در روزها و ساعات خاصی جاده یکطرفه می شود به این ترتیب، اهالی می توانند بخشی از برنامه ریزی ها خود را بر این اساس انجام دهند اما آیا برای حوادث غیرمترقبه و بروز بیماری ها نیز می توانیم برنامه ریزی کنیم؟

آیا می توان برنامه ریزی کرد که این حوادث زمانی که جاده دوطرفه است، اتفاق ببفتند و ما بتوانیم مصدومان را به موقع منتقل کنیم!؟

عمده بار مشکل یکطرفه شدن جاده چالوس به دوش ساکنان آسارا افتاده است

به نظر می رسد بخش عمده بار مشکل یکطرفه شدن جاده چالوس که جنبه ملی دارد، به دوش ساکنان بخش آسارا افتاده است و دستگاه های ذیربط از جمله وزارت بهداشت و درمان و وزارت راه و ترابری به این امر کم توجه هستند و دستگاه های ذیربط آنها در شهرستان کرج نیز در این خصوص توجه کافی ندارند یا اینکه توجه دارند یا کاری از دستشان برنمی آید.

راه های جایگزین انتخاب شود

پروژه بزرگراه تهران – شمال که از چند سال قبل آغاز شده هنوز به سرانجام جدی نرسیده و در وهله اول به نظر می رسد راهی برای کاهش آثار نامطلوب ناشی از یکطرفه شدن جاده چالوس وجود ندارد اما اگر کمی دقت کنیم، راه های جایگزینی هم وجود دارد که با تامین هزینه لازم می توان آنها را انجام داد.

به عنوان مثال می توان راه های فرعی را برای افزایش میزان دسترسی آسارا به مناطق دیگر از جمله کرج احداث و بازگشایی کرد تا در زمانهای مورد نیاز از جمله زمان یکطرفه شدن جاده اهالی و مسافران بتوانند از این مسیرها استفاده کنند.

مسیرهای جایگزین برای کاهش تبعات یکطرفه شدن جاده چالوس استفاده شود

بخشدار آسارای کرج در این خصوص گفت: مسیرهای جایگزین برای کاهش تبعات یکطرفه شدن جاده چالوس مورد استفاده قرار نگرفته و فراهم کردن امکان استفاده از چند مسیر جایگزین در آسارای کرج، تبعات ناشی از یکطرفه شدن این جاده را کاهش می دهد.

ابوالقاسم باقری افزود: یکطرفه شدن جاده چالوس در مواردی مشکلات زیادی برای ساکنان بخش آسارا به همراه دارد و کاهش مشکلات و مسائل نامطلوب در این زمینه نیازمند تعریض و مناسب سازی چند مسیر در منطقه آسارا است.

وی ادامه داد: لازم است مسیرهای جایگزین به دقت مورد مطالعه قرار گیرد و تا حد امکان گشایش و مناسب سازی شوند تا ساکنان بخش آسارا و مسافرانی که سفر ضروری در پیش دارند در موارد مورد نیاز بتوانند از این مسیرها استفاده کنند.

چند جاده نیازمند تعریض و آسفالت شدن هستند

این مسئول بیان کرد: به عنوان مثال، جاده آدران به نوژان باید تعریض و آسفالت شود همچنین لازم است جاده شهرستانک به آهار تعریض و آسفالت شود تا بتوان در موارد مورد نیاز از آنها به عنوان راه های جایگزین استفاده شود و در مواقع اضطراری به کار گرفته شوند.

باقری عنوان کرد: درعین حال در صورت امکان از کرج تا آدران یک باند اضافه شود تا تردد خودروها به نحو مطلوب تری انجام شود و در این زمینه شاهد تسهیل بیشتری باشیم. نباید در زمان صحبت از حل مشکلات آسارا تنها جمعیت این منطقه را مد نظر قرار دهیم و آن را به عنوان یک بخش معمولی ببینیم زیرا این بخش در حد ملی اهمیت دارد و دلیل آن نیز مجاورت در کنار جاده چالوس است.

وی خاطرنشان کرد: بخش آسارا یک بخش معمولی نیست زیرا کیلومترها از جاده چالوس از این بخش می گذرد و مشکلات جاده گریبانگیر ساکنان بخش آسارا می شود و در مواردی بر مشکلات آنها به شدت می افزاید.

این مسئول یادآور شد: لازم است نوع نگاه به مشکلات جاده یادشده تغییر کند و کلان باشد زیرا بسیاری بر این باورند که مسائل ای جاه چالوس در حد ملی است و فراتر از شهرستان کرج اهمیت دارد.

بخشدار آسارا افزود: اگر به این امر کم توجهی شود، مشکلات زیادی گریبانگیر ساکنان بخش آسارا و مسافران جاده چالوس می شود کما اینکه تاکنون نیز این اتفاق افتاده است و نباید بگذاریم که این مشکلات بیش از این افزایش یابد.

تعداد جایگاه های فرود بالگرد در بخش آسارا افزایش یابد

راه دیگر نیز این است که تعداد جایگاه های فرود بالگرد در بخش آسارا افزایش یابد و مناسب سازی شود تا در زمانی که امکان دسترسی زمینی از کرج به آسارا یا بالعکس وجود ندارد، افراد بتوانند مصدومان و بیماران را از طریق بالگرد منتفل کنند.

افزایش تعداد خودروهای امدادی و آمبولانسها در جاده چالوس از راهکارهای دیگر است

افزایش تعداد خودروهای امدادی و آمبولانسها در جاده چالوس نیز از راهکارهای دیگر است البته باید این خودروها در مکانهای مناسب مستقر شوند تا در زمان یکطرفه شدن جاده بتوانند بر بالین بیمار یا مصدوم حاضر شوند و وی را به موقع به کرج انتقال دهند.

یک بیمارستان مجهز در یک منطقه مناسب در بخش آسارا احداث شود

البته راه دیگری نیز وجود دارد و اینکه در اسرع وقت یک بیمارستان مجهز در یک منطقه مناسب در بخش آسارا احداث شود و همه امکانات درمانی را در حد امکان در اختیار داشته باشد تا در زمان لزوم، ساکنان و مسافران مصدوم و بیمار به این بخش منتقل شوند و لازم نباشد که آنها به مراکز درمانی شهرستان کرج یا سایر مناطق منتقل شوند.

به تازگی خبری در خصوص احداث بیمارستانی در آسارا در آینده ای نزدیک شنیده شده که امیدواریم عملی شود و مثل بقیه وعده ها مثل طرح گردشگری آسارا در حد وعده و حرف باقی نماند.

البته این بیمارستان باید آمبولانس، دارو و تخت را نیز به میزان کافی در اختیار داشته باشد و همه تخصصهای درمانی مورد نیاز نیز در آن وجود داشته باشد تا بتواند به همه نیازها پاسخ دهد.

مسئولان کرجی چند روزی را به صورت اجباری در آسارا بگذرانند

شاید هم لازم باشد مسئولان کرجی چند روزی را به صورت اجباری به همراه خانواده خود در بخش آسارا بگذارنند تا از نزدیک با مشکلات این بخش آشنا شوند و خودشان نیز به شخصه با این مشکلات درگیر شوند.

این امر کمک می کند تا شاید آنها به صورت جدی فکری در این زمینه کنند و تمیهداتی بیندیشند زیرا تجربه نشان داده برگزاری جلسات مختلف در کرج و بحثهای مختلفی که در خصوص مشکلات آسارا مطرح می شود، نتیجه عملی کافی به دنبال ندارد و همه چیز بیشتر در حد شعار باقی می ماند.

به هرحال شاید در مورد آسارا و جاده چالوس، تنها یک چیز را بتوان با قاطعیت گفت و آن اینکه این بخش و این جاده، اهمیت کشوری دارد و مسائل آن تنها به شهرستان کرج مربوط نمی شود و لازم است اعتبارات ملی به میزان کافی برای حل مشکلات آن در نظر گرفته شود.