دکتر محمدرضا شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حساسیت از مهمترین بیماریهایی است که توسط طیور به انسان منتقل می‌شود و به صورت کهیر، حساسیتهای جلدی و تنگی نفس بروز می‌کند.

رئیس اداره بیماریهای مشترک انسان و حیوان وزارت بهداشت گفت: در خانواده‌هایی که زمینه حساسیت از قبل وجود داشته باشد، نگهداری جوجه‌های طیور مانند مرغ و اردک در منزل، این مشکلات را تشدید می‌کند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر احتمال آلودگیهای این جوجه‌ها به انواع قارچها بسیار زیاد است که در صورت تماس کودکان با حیوانات احتمال ابتلا به عفونتهای قارچی پوستی در آنها زیاد می‌شود.

شیرزادی همچنین با توجه به بحث انتقال آنفلوانزای پرندگان به انسان و سرایت بیماریهای عفونی مانند اسهال و استفراغ، از شهروندان خواست از خرید جوجه‌های پرندگان که توسط عده‌ای سودجو در فصل تابستان عرضه می‌شود، خودداری و از نگهداشتن این حیوانات در محیط زندگی خود جداً پرهیز کنند.