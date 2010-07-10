همسویی اتحاد ملی و ائتلاف کردستان/ به ائتلاف حکیم و مالکی نزدیکتریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "اور نیوز"، "آلا طالبانی" گفت : اتحاد ملی بین ائتلاف ملی و دولت قانون به ائتلاف کردستان نزدیک تر است و دیدگاههای میان دو طرف همسو است و این فراکسیون به ائتلاف کردستان نزدیک تر از دیگر گروههای سیاسی است.

طالبانی افزود : ائتلاف کردستان درباره هیچ شخصی برای تصدی نخست وزیری ملاحظاتی ندارد.



خاطر نشان می شود ائتلاف کردستان در انتخابات پارلمانی هفتم مارس(16 اسفند 88)، 43 کرسی کسب کرد و با دیگر گروههای سیاسی منطقه کردستان، ائتلاف واحدی را تشکیل داد که در مجموع 57 کرسی از 325 کرسی پارلمان جدید عراق را در اختیار دارد.



ائتلاف کردستان، جلال طالبانی را برای تصدی ریاست جمهوری عراق برای دومین بار نامزد کرده است، طالبانی که در حال حاضر ریاست جمهوری عراق را برعهده دارد، همزمان دبیرکل اتحادیه میهنی کردستان را نیز به عهده دارد.

ائتلاف کردستان در واکنش به احتمال توافق فهرست العراقیه و دولت قانون درباره تقسیم قدرت و گرفتن پست ریاست جمهوری از کُردها تاکید کرده است هرگز از پست ریاست جمهوری چشم پوش نخواهد کرد.