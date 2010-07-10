تیم فارس قهرمان مسابقات بدمینتون پسران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان استان فارس که در نیمه نهایی موفق به شکست تیم خراسان رضوی شده بودند، در فینال این رقابت ها و در یک دیدار نزدیک و نفس گیر توانستند تیم شگفتی ساز کردستان را با حساب 2 بر یک شکست داده و به مقام قهرمانی بازی ها دست یابند.

کردستان دوم شد و تیم زنجان که مسابقات را بسیار خوب شروع کرده بود، در دیدار رده بندی با عبور از سد تیم خراسان رضوی، توانست به عنوان سومی این رقابت ها پیدا کند.

نخستین دوره المپیک ورزش دانش آموزی تیرماه و مردادماه سال جاری به میزبانی 14 استان در دو بخش دختران و پسران و با حضور 15 هزار ورزشکار برگزار می‌شود.

رقابت 5815 ورزشکار شرکت کننده در 12 رشته برگزار می‏شود اما 9237 ورزشکار پسر شرکت کننده در 18 رشته با هم رقابت خواهند داشت. ضمن اینکه المپیک ورزش دانش آموزی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برگزار می‎شود.